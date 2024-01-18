Когда Сретение Господне 2024: новая дата празднования и важные традиции

Когда Сретение Господне 2024

По старому, Григорианскому календарю датой Сретения было 15 февраля. Считалось, что в этот день зима встречается с весной и передает ей свои сезонные полномочия.

Когда Украина перешла в Новоюлианский календарь, дать почти всех праздников "сдвинулись" на 13 дней назад. Поэтому теперь Сретенье Господне следует отмечать 2 февраля.

Традиции и приметы на Сретение

Раньше в этот день пели языческие песни-заговоры на теплое лето, а еще гадали. Период от Сретения до Благовещения считался биологическим пределом зимоборства.

В церкви накануне Сретения освящали свечи. Наши предки в течение года хранили их на покуте или вплетали в дидухи. Верили, что такие свечи оберегают дом от бури, ливня или смерча, а семью - от сглаза.

Также в этот день святят воду. Ее собирали с сосулек и добавляли к обычной воде. Считалось, что вода целебная и лечит от многих болезней и проблем. Например, пчеловоды окропляли ею ульи в начале сезона, а хозяева - скот во время первого выгона на пастбища.

В древности говорили, что как капает из крыш, так будет капать и с ульев, то есть будет много меда.

Для хлеборобов Сретение было особенно важно, ведь по погоде определяли будущий урожай:

ясная и тихая погода - к хорошему урожаю и роению пчел

ветер - плохой признак

оттепель - к поздней весне

В этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор. Если утром роса на зерне появится - будет урожай, нет росы - плохой признак.

Новоюлианский календарь

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т. д.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.