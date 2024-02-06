Коли сіяти розсаду помідорів у лютому та березні. Названі найкращі дати

Коли саджати насіння в грунт

Терміни посадки помідорів на розсаду визначаються зазвичай з останніх днів лютого до кінця квітня, або трошки пізніше, якщо сієте їх на відкритий ґрунт. Сорти можуть мати вказівки виробника щодо оптимальних дат посіву. Якщо ви плануєте садити у відкритий ґрунт, тоді насіння слід сіяти у середині березня.

Загалом, від моменту висіву насіння до висадки розсади мине 52-58 днів. Точну дату можна обирати залежно від цього терміну і погодних умов, таких як готовність ґрунту.

Важливо не сіяти насіння занадто рано, оскільки переросла розсада може виявитися слабкою.

Для забезпечення здоров'я і потужності розсади надайте їй достатньо світла та оптимальну температуру. Деякі рекомендації включають обприскування рослин водою, хоча помідори не люблять повітряну вологу, тож встановлення зволожувача повітря може бути ефективнішим рішенням.

Найкращі дати для посіву насіння томатів у 2024 році

у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

у квітні – 10, 11, 14.