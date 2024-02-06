Коли сіяти розсаду помідорів у лютому та березні. Названі найкращі дати

Помідори належать до найбільш популярних культур овочевого вирощування, і їх часто саджають за допомогою розсади. Важливо точно визначити оптимальний час для висіву томатів, щоб уникнути затримок або недопущення переростання саджанців перед тим, як їх пересадити в теплиці, парники або на відкритий ґрунт.
В які дати в лютому та березні це краще зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі використані дані з сайтів Квіткаіфо та інші.
Терміни посадки помідорів на розсаду визначаються зазвичай з останніх днів лютого до кінця квітня, або трошки пізніше, якщо сієте їх на відкритий ґрунт. Сорти можуть мати вказівки виробника щодо оптимальних дат посіву. Якщо ви плануєте садити у відкритий ґрунт, тоді насіння слід сіяти у середині березня.
Загалом, від моменту висіву насіння до висадки розсади мине 52-58 днів. Точну дату можна обирати залежно від цього терміну і погодних умов, таких як готовність ґрунту.
Важливо не сіяти насіння занадто рано, оскільки переросла розсада може виявитися слабкою.
Для забезпечення здоров'я і потужності розсади надайте їй достатньо світла та оптимальну температуру. Деякі рекомендації включають обприскування рослин водою, хоча помідори не люблять повітряну вологу, тож встановлення зволожувача повітря може бути ефективнішим рішенням.
у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;
у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;
у квітні – 10, 11, 14.
Читайте також, як та коли саджати вдома розсаду полуниці, щоб рослина була міцною та урожайною.
Читайте також, коли можна квасити капусту в лютому 2024 року.