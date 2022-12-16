Коли школярі Житомира, Вінниці і Хмельницького підуть на зимові канікули: з'явився графік

Житомир

У міськраді заявляли, що зимові канікули у школах Житомира стартують 26 грудня. Триватимуть вони до 16 січня 2023 року. Загалом триватимуть вони три тижня.

У міськраді також сподіваються, що ситуація у країні й регіоні буде сприятливою і канікули почнуться за планом.

Також усі, хто планує змінити форму навчання, зможуть це зробити з початку нового року. Для цього необхідно звернутися до адміністрації своєї школи.

Вінниця

Зимові канікули у Вінниці заплановані на період з 25 грудня по 8 січня 2023, а весняні мають тривати з 27 березня по 2 квітня.

За словами директора Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксани Яценко, школи отримали повноваження самостійно складати графік канікул. Тому рішення приймається керівництвом кожної окремої школи на педагогічних радах, враховуючи всі наявні обставини.

Хмельницьк

Директора Департаменту освіти і науки області Ольга Кшановська розповіла, що традиційно область йшла на канікули в останній тиждень грудня, деякі заклади так і планують зробити.

Зокрема, у двох школах Хмельницької громади з 1 грудня діти пішли на зимові канікули, адже навчалися за шестиденною програмою.

Другий семестр у більшості закладів розпочнеться з 9 січня.

Очільниця департаменту додала, якщо школи теж будуть вибирати шестиденний робочий тиждень, то відповідно, в січні в них будуть довші канікули.

За її словами, якщо не буде можливості розпочати освітній процес з 9 січня, то продовжать зимові канікули та змінять весняні для того, щоб діти могли навчатися в теплу пору й у світловий день.