Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців

Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 км від Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За словами прес-секретаря Мазовецького краю, центр передбачався як тимчасовий, а його закриття було обґрунтоване тим, що "кількість біженців, які прибувають у регіон з України, мізерно мала".

За даними видання, у центрі розміщувалося до 9 тисяч українських біженців. Останні 300 осіб, які проживали в ньому, були переведені в інші центри.

Біженці в Польщі

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща стала однією з перших країн, яка почала приймати українських біженців. Зокрема, у багатьох містах країни, включно зі столицею, відкрили центри для українців, де вони могли переночувати, отримати їжу та необхідні речі.

Частина біженців залишалася проживати в таких центрах на постійній основі, а частина - через деякий час їхала в інші країни Європи.

Крім житла та їжі, у центрах біженці могли отримати польський документ, який давав змогу залишатися в країні, а також квитки на автобуси та літаки в інші держави.

Раніше повідомлялося, скільки ще діятиме програма безкоштовного житла для біженців у Польщі.

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