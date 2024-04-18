Коли у школах Києва продзвенить останній дзвоник: названа дата

Останній дзвоник у київських школах продзвенить вже зовсім скоро. Це відбудеться 31 травня.
Про новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на КМДА.
Таке рішення прийнято, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.
До речі, в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера, змінивши звичне класно-урочне навчання на індивідуалізовано-групове - для поглиблення, систематизації знань з обраних випускником/випускницею та їхніми батьками предметів і розвантаження учнів в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що в Україні в 2024 році зміниться зарплата у викладачів та педагогів.
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