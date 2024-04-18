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Коли у школах Києва продзвенить останній дзвоник: названа дата

Фото: Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Останній дзвоник у київських школах продзвенить вже зовсім скоро. Це відбудеться 31 травня.

Про новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на КМДА.

Що треба знати батькам школярів

Таке рішення прийнято, адже цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

Як будуть видавати документи про освіту

  • з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти; 
  • з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; 
  • з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

До речі, в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендовано застосувати у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів модель трансформера, змінивши звичне класно-урочне навчання на індивідуалізовано-групове - для поглиблення, систематизації знань з обраних випускником/випускницею та їхніми батьками предметів і розвантаження учнів в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, що в Україні в 2024 році зміниться зарплата у викладачів та педагогів.

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останній дзвоник