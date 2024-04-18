RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в школах Киева прозвенит последний звонок: названа дата

Фото: Когда в столичных школах прозвенит последний звонок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Последний звонок в киевских школах прозвенит уже совсем скоро. Это произойдет 31 мая.

О новости сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.

Что нужно знать родителям школьников

Такое решение принято, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

Как будут выдавать документы об образовании

  • с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;
  • с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;
  • с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Кстати, в рамках подготовки к национальному мультимедийному тестированию учебным заведениям рекомендовано применить в мае 2024 года для выпускников/выпускниц 11-х классов модель трансформера, изменив привычное классно-урочное обучение на индивидуализированно-групповое - для углубления, систематизации знаний из избранных выпускником/выпускницей и их родителями предметов и разгрузки учащихся в условиях военного положения.

Напомним, что в Украине в 2024 году изменится зарплата преподавателей и педагогов.

Читайте также, Соколова "наехала" на Оксена Лесного из-за образовательной политики в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
останній дзвоник