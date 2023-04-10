Коли садити огірки, щоб отримати щедрий урожай

Дати посадки огірків

Найкращий час для висадки насіння огірків у відкритий ґрунт - це кінець квітня, травень і навіть червень. Річ у тім, що огірки зовсім не терплять заморозків і не люблять перепадів температури.

Багато чого залежить від регіону України - на півдні огірки можна садити в кінці квітня, а в середній смузі і тим паче на півночі, краще зачекати до травня. Можна сіяти огірки в кілька етапів, наприклад, першу партію в травні, другу в червні. Тоді у вас все літо буде свіжий урожай.

Садити їх можна, коли середньодобова температура протягом декількох днів складе не менше +12+15 градусів. При такій температурі перші сходи з'являться приблизно через 10 днів. Якщо посіяти насіння при температурі +15+18, то сходи покажуться вже через кілька днів.

Комфортна температура для росту і розвитку огірків, це +14+30 градусів.

За народними прикметами огірки сіють на Юрія (6 травня). Але можна висіяти насіння огірків після 10 травня, тоді верхній шар ґрунту вже добре прогріватиметься і хвилюватись за майбутній врожай не доводиться.

За місячним посівним календарем, найбільш підходящі дні для огірків, це:

15, 17, 18, 26, 27 квітня,

2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 травня,

1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 червня.

Підготуйте ділянку для посіву

Ділянка для вирощування огірків має бути добре освітлена, захищена від вітру й багата на перегній.

Можна їх розмістити на ділянках, де торік росли: капуста, картопля, цибуля, помідор, перець чи морква. А от місць, де росли гарбузові культури, краще уникати.

Субстрат має бути легким та родючим, тож перед посадкою слід додати в нього добрива: перегній або компост із розрахунку два відра на один квадратний метр.

Як підготувати насіння до посадки

Якщо ви купили якісне насіння в спеціалізованому магазині, то воно вже пройшло знезараження і підготовку.

В інших випадках насіння можна прогріти. Для цього його ставлять в духовку на 2-3 години при 50 градусах. Потім посівний матеріал замочують на 30 хвилин 1% розчині марганцівки. Потім насіння висушують і за бажанням обробляють стимуляторами росту.

Важливо пам'ятати, що власноруч зібране насіння дасть хороший урожай лише з сортових огірків. Якщо минулого року ви вирощували гібрид з пакетика, насіння із зібраних огірків не варто використовувати. Повторити урожай у другому поколінні не вдасться.

Покрокова інструкція посіву огірків:

Зробіть у ґрунті борозни завглибшки 2-4 см на відстані 70 см один від одного.

Борозни варто зволожити та заповнити насінням з відстанню у 5-10 см.

Присипте насіння ґрунтом і полийте ділянку.

Після посадки уздовж грядки варто встановити опори. Якщо огірки плестимуться вгору, а не стелитимуться вниз, це дасть кращий урожай. Крім того його буде легше збирати.