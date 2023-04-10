Когда сажать огурцы, чтобы получить щедрый урожай

Огурцы любят тепло и свет, так что с высадкой в открытый грунт спешить не стоит. Ростки сходят быстро и могут погибнуть от низких ночных температур или развиваться медленно и много болеть.
Когда и как нужно сажать огурцы на огороде - узнайте из материала Styler ниже.
Лучшее время для высадки семян огурцов в открытый грунт - это конец апреля, май и даже июнь. Дело в том, что огурцы совсем не терпят заморозки и не любят перепадов температуры.
Многое зависит от региона Украины - на юге огурцы можно сажать в конце апреля, а в средней полосе и тем более на севере, лучше подождать до мая. Можно сеять огурцы в несколько этапов, например первую партию в мае, вторую в июне. Тогда у вас все лето будет новый урожай.
Сажать их можно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней составит не менее +12+15 градусов. При такой температуре первые всходы появятся примерно через 10 дней. Если посеять семена при температуре +15+18, то всходы покажутся уже через несколько дней.
Комфортная температура для роста и развития огурцов это +14+30 градусов.
По народным приметам огурцы сеют на Юрия (6 мая). Но можно высеять семена огурцов после 10 мая, тогда верхний слой почвы будет хорошо прогреваться и волноваться за будущий урожай не приходится.
Участок для выращивания огурцов должен быть хорошо освещен, защищен от ветра и богат перегноем.
Можно их разместить на участках, где в прошлом году росли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь. А вот мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегать.
Субстрат должен быть легким и плодородным, поэтому перед посадкой следует добавить в него удобрения: перегной или компост из расчета два ведра на квадратный метр.
Если вы купили качественные семена в специализированном магазине, то они уже прошли обеззараживание и подготовку.
В других случаях семена можно прогреть. Для этого его ставят в духовку на 2-3 часа при 50 градусах. Затем посевной материал замачивают на 30 минут в 1% растворе марганцовки. Затем семена высушивают и по желанию обрабатывают стимуляторами роста.
Важно помнить, что собственноручно собранные семена дадут хороший урожай только из сортовых огурцов. Если в прошлом году вы выращивали гибрид из пакетика, семена из собранных огурцов не следует использовать. Повторить урожай во втором поколении не получится.
После посадки вдоль грядки следует установить опоры. Если огурцы будут плестись вверх, а не стелиться вниз, это даст лучший урожай. Кроме того, его будет легче собирать.
Раньше мы писали о лучших сортах огурцов для открытого грунта.
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