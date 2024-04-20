Коли розпочинається Страсний тиждень і що заборонено робити

Страсний тиждень - значення по днях

Кожний день Страсного тижня має свої особливості. Загальна спільна риса - щира молитва, дотримання посту, відвідування служб божих і підготовка до великого свята Великодня.

Великий понеділок

У цей день під час служби божої у церкві згадують сюжет про патріарха Йосифа, якого зрадили брати, про прокляття Христом безплідної смоковниці - символу душі, що не покаялася у гріхах.

У великий понеділок можна їсти тільки хліб, фрукти та овочі, а ченці протягом дня п'ють тільки воду. Велику увагу люди приділяють підготовці до свята - доробляють ремонт, прибирають дім і подвір'я.

Великий вівторок

У церкві в цей день розповідають притчі Ісуса Христа, його пророцтво про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи, про Страшний суд.

У великий вівторок господині готують вбрання до Великодня, вибирають святкову скатертину, прасують вишитий рушник, з яким підуть освячувати паску, починають скуповувати продукти.

Велика середа

У церкві під час служби розповідають про те, як Юда зрадив Ісуса Христа, згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх миром. Саме в цей день багато християн йде до великої сповіді, щоб покаятись у своїх гріхах перед світлим святом Воскресіння.

Господині у цей день розпочинають прикрашати дім, можна робити перші підготовки до фарбування писанок і крашанок. Часто для цього залучають дітей.

Великий четвер

За переказами, саме у Чистий Четвер відбулася Таємна вечеря. У церкві у цей день розповідають про страждання Ісуса Христа.

У цей день треба очиститися і тілом, і душею. За традицією, потрібно покупатися на світанку, а також завершити прибирання дому. Віряни у цей день йдуть до причастя. Саме у четвер більшість господинь пече паски. Також вважається, що вже під вечір не можна виконувати важку фізичну роботу, бо заступає Страсна п'ятниця.

Велика п'ятниця

Вважається, що у Страсну п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа. Це траурний день, у церкві виносять плащаницю й віряни йдуть її цілувати. Цей день треба провести стримано, у молитвах, багато хто із християн протягом дня повністю відмовляється від їжі.

Традиційно у цей день виготовляли писанки й крашанки, а от паски не можна було пекти. Також заборонено було займатися важкою працею, якщо у церкві вже винесли плащаницю. Господині виконували лише легку роботу по дому.

Велика субота

Священники у цей день згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю. Після Святої вечірньої літургії у храмах оголошують звістку про Христове Воскресіння, також ховають плащаницю.

У суботу ще можна пекти паски й робити останні приготування до свята. Ввечері традиційно усією сім'єю українці йдуть освячувати великодній кошик, але продукти з нього можна їсти тільки в неділю вранці, після того, як священник в церкві оголосить, що Христос Воскрес. Тоді ж закінчується піст.

Що не можна робити протягом Страсного тижня