Когда начинается Страстная неделя и что запрещено делать

Страстная неделя - значение по дням

Каждый день Страстной недели имеет свои особенности. Общая черта - искренняя молитва, соблюдение поста, посещение служб божьих и подготовка к великому празднику Пасхи.

Понедельник

В этот день во время службы божьей в церкви вспоминают сюжет о патриархе Иосифе, которого предали братья, о проклятии Христом бесплодной смоковницы - символа души, не покаявшейся в грехах.

В понедельник можно кушать только хлеб, фрукты и овощи, а монахи в течение дня пьют только воду. Большое внимание люди уделяют подготовке к празднику - доделывают ремонт, убирают дом и двор.

Вторник

В церкви в этот день рассказывают притчи Иисуса Христа, его пророчество об измене Иуде, отречение Петра, учение о добрых делах, о Страшном суде.

Во вторник хозяйки готовят наряды к Пасхе, выбирают праздничную скатерть, гладят вышитое полотенце, с которым пойдут освящать паску, начинают скупать продукты.

Среда

В церкви во время службы рассказывают о том, как Иуда предал Иисуса Христа, вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. Именно в этот день многие христиане идут к великой исповеди, чтобы покаяться в своих грехах перед светлым праздником Воскресения.

Хозяйки в этот день начинают украшать дом, можно делать первые подготовки к росписи пасхальных яиц. Часто для этого привлекают детей.

Четверг

По преданию, именно в Чистый Четверг состоялся Тайная вечеря. В церкви в этот день рассказывают о страданиях Иисуса Христа.

В этот день нужно очиститься и телом, и душой. По традиции нужно покупаться на рассвете, а также завершить уборку дома. Верующие в этот день идут к причастию. Именно в четверг большинство хозяек печет паски. Также считается, что уже под вечер нельзя выполнять тяжелую физическую работу, потому что заступает Страстная пятница.

Большая пятница

Считается, что в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа. Это траурный день, в церкви выносят плащаницу и верующие идут ее целовать. Этот день нужно провести сдержанно, в молитвах, многие христиане в течение дня полностью отказываются от еды.

Традиционно в этот день изготовляли пасхальные яйца, а вот паски нельзя было печь. Также было запрещено заниматься тяжелым трудом, если в церкви уже вынесли плащаницу. Хозяйки выполняли только легкую работу по дому.

Большая суббота

Священники в этот день вспоминают о погребении Христа, его победе над смертью. После Святой вечерней литургии в храмах объявляют, что Христос Воскрес, также прячут плащаницу.

В субботу еще можно печь паски и делать последние приготовления к празднику. Вечером традиционно всей семьей украинцы идут освящать пасхальную корзину, но продукты из нее можно есть только в воскресенье утром, после того как священник в церкви объявит, что Христос Воскрес. Тогда же заканчивается пост.

Что нельзя делать в течение Страстной недели