Коли прийде останній цього року ретроградний Меркурій

Незабаром почнеться період останнього цього року ретроградного Меркурія. Він триватиме останні три тижні року та закінчиться 2 січня 2024 року.
Що потрібно знати про ретроградний Меркурію у 2023 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
При написанні матеріалу використані джерела: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Останній період ретроградного Меркурія у 2023 році прийде 13 грудня 2023 року та триватиме цей період до 2 січня 2024 року.
Ретроградний Меркурій - це період, коли здається, що планета рухається у зворотному напрямку, задкує. Насправді планета продовжує рухатися своєю траєкторією, але з'являється оптична ілюзія, що вона рухається у зворотному напрямку.
Зазвичай Меркурій перебуває у такому рух кілька разів на рік - у середньому періоди тривають близько трьох тижнів. Проте астрологи вже багато років зазначають, що періоди ретроградного Меркурія дуже впливають життя людини.
Відбуваються різні несподівані ситуації та катаклізми, у людей починають гальмувати справи, зриваються домовленості, ламаються плани, погіршуються стосунки з близькими, виникають проблеми у різних сферах життя.
Меркурій - це планета спілкування та інтелекту, вона відповідає за переговори, отримання та передачу інформації, ведення ділових паперів, навчання, поїздки, торгівля.
Великий вплив Меркурій має на родинні та любовні зв'язки, на особисте спілкування та взаєморозуміння. Також ця планета впливає на думки, мовлення та прийняття рішень.
Під час ретроградного руху Меркурія всі ці сфери починають давати збої, гальмувати, з'являються перешкоди, уповільнюються процеси, рівень сприйняття та розуміння один одного знижується. Можуть бути "привіти" з минулого - повертаються екс-кохані, виринають старі невирішені завдання.
У такі періоди можуть бути:
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