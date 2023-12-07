Когда придет последний в этом году ретроградный Меркурий

Совсем скоро начнется период последнего в этом году ретроградного Меркурия. Он продлится последние три недели года и закончится 2 января 2024 года.
Что нужно знать о ретроградном Меркурии в 2023 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Последний период ретроградного Меркурия в 2023 году придет 13 декабря 2023 года и продлится этот период до 2 января 2024 года.
Ретроградный Меркурий - это период, когда кажется, что планета двигается в обратном направлении, пятится. На самом деле планета продолжает двигаться по своей траектории, но появляется оптическая иллюзия, что она движется в обратном направлении.
Обычно Меркурий находится в таком движение несколько раз в году - в среднем периоды длятся около трех недель. Однако астрологи уже много лет отмечают, что периоды ретроградного Меркурия сильно влияют на жизнь человека.
Происходят различные неожиданные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, срываются договоренности, ломаются планы, ухудшаются отношениях с близкими, возникают проблемы в разных сферах жизни.
Меркурий - это планета общения и интеллекта, она отвечает за переговоры, получение и передачу информации, ведение деловых бумаг, обучение, поездки, торговля.
Большое влияние Меркурий имеет на родственные и любовные связи, на личное общение и взаимопонимание. Также эта планета влияет на мнения, речь и принятие решений.
Во время ретроградного движения Меркурия все эти сферы начинают давать сбои, тормозить, появляются препятствия, замедляются процессы, уровень восприятия и понимания друг друга снижается. Могут быть "приветы" из прошлого - возвращаются экс-возлюбленные, всплывают старые нерешенные задачи.
В такие периоды могут быть:
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