Коли правильно подавати показники лічильника, щоб не платити велику комуналку
Вчасне подання показників лічильників є важливим для уникнення неправильних сум у рахунках за комунальні послуги. Особливо це стосується показників лічильників світла.
Як і коли правильно передавати покази лічильників, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Що треба знати про лічильники
Подавати показники лічильників світла треба до 4 числа щомісяця.
Як це можна зробити
- особистий кабінет на сайті ОСР;
- зателефонувавши до кол-центру ОСР;
- чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- інший спосіб, який передбачений ОСР.
Також важливо вчасно подавати показники лічильників газу. Рекомендації для цього:
Подавати показники лічильників газу треба з 1 по 5 число щомісяця.
Зробити це можна:
- передавши оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.
Пам'ятайте, що окрім спожитого ресурсу, ви також оплачуєте за доставку газу за фіксованим тарифом.
Дані з лічильника води також потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Це можна зробити через:
- Особистий кабінет на сайті.
- Сайт.
- Viber-бот.
- Телефон контакт-центру (044) 202-0202.
- Telegram-бот.
- У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
- Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Раніше ми писали про те, що у Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками.
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