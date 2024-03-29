Коли правильно подавати показники лічильника, щоб не платити велику комуналку

Вчасне подання показників лічильників є важливим для уникнення неправильних сум у рахунках за комунальні послуги. Особливо це стосується показників лічильників світла.

Як і коли правильно передавати покази лічильників, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Дані з лічильника води також потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Це можна зробити через:

Пам'ятайте, що окрім спожитого ресурсу, ви також оплачуєте за доставку газу за фіксованим тарифом.

Подавати показники лічильників газу треба з 1 по 5 число щомісяця.

Також важливо вчасно подавати показники лічильників газу. Рекомендації для цього:

Як це можна зробити

Раніше ми писали про те, що у Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками.

Читайте також про те, що дехто з українців може отримати 100% знижку на комуналку.