Когда правильно подавать показатели счетчика, чтобы не платить большую коммуналку
Своевременное представление показателей счетчиков важно во избежание неправильных сумм в счетах за коммунальные услуги. Особенно это касается показателей счетчиков света.
Как и когда правильно передавать показы счетчиков, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что нужно знать о счетчиках
Подавать показатели счетчиков света следует до 4 числа ежемесячно.
Как это можно сделать
- личный кабинет на сайте ОСР;
- позвонив в колл-центр ОСР;
- чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другой способ, предусмотренный ОСР.
Также важно вовремя представлять показатели счетчиков газа. Рекомендации для этого:
Подавать показатели счетчиков газа следует с 1 по 5 число ежемесячно.
Сделать это можно:
- передав оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.
Помните, что кроме потребленного ресурса вы также оплачиваете доставку газа по фиксированному тарифу.
Данные по счетчику воды также нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Это можно сделать через:
- Личный кабинет на сайте.
- Сайт.
- Viber-бот.
- Телефон контакт-центра (044) 202-0202.
- Telegram-бот.
- Центры коммунального сервиса (ЦКС) и Центры обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
- Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.
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