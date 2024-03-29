Когда правильно подавать показатели счетчика, чтобы не платить большую коммуналку

Своевременное представление показателей счетчиков важно во избежание неправильных сумм в счетах за коммунальные услуги. Особенно это касается показателей счетчиков света.

Как и когда правильно передавать показы счетчиков, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Данные по счетчику воды также нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Это можно сделать через:

Помните, что кроме потребленного ресурса вы также оплачиваете доставку газа по фиксированному тарифу.

Также важно вовремя представлять показатели счетчиков газа. Рекомендации для этого:

Как это можно сделать

Раньше мы писали о том, что в Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками.

Читайте также о том, что некоторые украинцы могут получить 100% скидку на коммуналку.