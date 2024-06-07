Когда стирка не помогает: как вывести стойкий запах пота из одежды

Иногда после нескольких стирок на одежде остаются неприятные запахи и пятна. Если пятна, как известно, трудно вывести, сильные запахи, такие как пот, могут быть не менее сложными. Однако несколько способов могут в этом помочь.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Почему сложно вывести запах пота

По словам микробиологов, ключевую роль в превращении пота из жидкости без запаха в источник неприятного аромата играют бактерии, живущие в наиболее потных частях тела.

Эти бактерии любят теплую, влажную среду - как пот - тогда они активно работают, расщепляя белки и кислоты в поте на меньшие молекулы, вызывая резкий запах.

Кроме этого, бактерии могут цепляться за волокна, особенно в синтетических материалах, таких как полиэстер, которые обеспечивают идеальную среду для размножения бактерий из-за плохой вентиляции по сравнению с натуральными волокнами.

К тому же продукты жизнедеятельности бактерий могут глубоко проникать в волокна ткани, особенно в плотно сплетенных или толстых материалах, что затрудняет их удаление при обычной стирке.

Еще один фактор, который может способствовать появлению неприятного запаха - это остатки стирального порошка и смягчителей для белья, которые удерживают запахи и бактерии, усугубляя проблему со временем.

Как вывести запах пота из ткани

Существует несколько способов, которые могут помочь вывести запах пота из ткани. Однако всегда сначала проверяйте небольшой скрытый участок одежды, чтобы убедиться, что одежда не повредится.

Используйте пищевую соду

Пищевая сода - это мягкая щёлочь, который помогает нейтрализовать кислые запахи. Она также действует как мягкий абразив, выводящий пятна из ткани. Чтобы вывести запах пота таким методом, рекомендуют сделать следующее:

сделайте содовую пасту, смешав несколько столовых ложек соды с водой;

нанесите пасту на участки одежды, впитывающие неприятные запахи, обычно под мышками и в зоне декольте;

оставьте содовую пасту на 30 минут, чтобы она поглотила запахи;

через 30 минут постирайте одежду, как обычно, в стиральной машине.

При стирке можно использовать обычное стиральное средство или дополнительно попробовать средство для устранения неприятного запаха.

Выведите запах пота уксусом

Содержащаяся в уксусе кислота расщепляет остатки, вызывающие неприятные запахи, а также может действовать как естественный смягчитель ткани, оставляя одежду чистой и мягкой. Для применения этого метода советуют сделать следующее:

смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды в тазике или ведре;

окуните одежду в раствор, убедившись, что она полностью увлажнена;

оставьте одежду в смеси на 30 минут, чтобы уксус расщепил бактерии, вызывающие неприятный запах;

Через 30 минут постирайте одежду, как обычно, в стиральной машине с обычным моющим средством или средством для устранения неприятного запаха.

Используйте ферментное средство для стирки

Для того чтобы избавиться от неприятного запаха от пота, советуют попробовать использовать ферментный спрей для стирки или дезинфицирующее средство для белья.

Ферментные средства - это специализированные добавки к стиральным порошкам, которые используют природные энзимы для расщепления содержащихся в поте белков, жиров и крахмала.

Дезинфицирующие средства для белья специально разработаны для уничтожения бактерий и вирусов, которые выживают во время стирки, и которых обычные моющие средства не могут эффективно устранить.

Некоторые из таких средств могут быть в виде порошка и нуждаться в дальнейшей стирке вещей, некоторые - в виде спрея без необходимости смывания. Поэтому в этом случае следует придерживаться инструкции от производителя.