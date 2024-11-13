Коли потрібно вживати слово "кохаю", а коли "люблю": запам'ятайте, щоб не робити помилок

Часом можна почути вираз "кохаю Україну", який для людей із глибоким знанням української мови звучить не зовсім природно. Інші ж спираються на правило перекладу з російської, вважаючи, що російське "любовь" слід перекладати як українське "кохання".

Проте в українській мові існують обидва слова - "любов" і "кохання", і відповідно ми можемо як "любити", так і "кохати". Важливо лише правильно обирати слово відповідно до контексту.

В Словнику української мови слово "любити" має таке значення:

ЛЮБИТИ, люблю, любиш; мн. люблять; недок., перех. 1. Відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого-, чого-небудь

"Як я люблю тебе, мій рідний краю, Як я люблю красу твою, твій люд" (Іван Франко)

"Шевченко палко любив свій народ, він любив усе краще, що є в народах світу" (Олександр Корнійчук).

Проте, це слово має ще друге значення, схоже до значення слово "кохати":

2. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі; кохати (у 1 знач.)

"Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила" (Іван Котляревський)

"Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам" (Іван Нечуй-Левицький).

Ось ще декілька варіантів вживання слова "любити":

мати інтерес, потяг до чого-небудь

"Всі вони позвикали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство" (Іван Нечуй-Левицький)

відчувати задоволення від чого-небудь

"Я люблю складні операції. Хірург мусить бути озброєним" (Олександр Корнійчук)

мати нахил, пристрасть до чого-небудь

"Горпина не їла - вона змалку не любила молочної каші" (Панас Мирний)

потребувати якихось умов як найсприятливіших для існування, росту тощо

"Виноград любить, щоб коло нього ходити" (Михайло Коцюбинський).

А ось яке значення має слово "кохати":

КОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі

"Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину" (Марко Вовчок)

"Як-то чудно у світі діється, що, кого щиро кохаєш, - одвертається від тебе та ще й кепкує, зневажає; кого ж ненавидиш, дивиться на його не хотіла б - у вічі лізе!" (Марко Кропивницький).

Рідше це слово вживається у значенні "те саме, що любити"

"Хто кохав життя ледаче, Непереливки тому" (Леонід Глібов)

А також у значенні "дбайливо вирощувати, плекати що-небудь, ходити коло чогось, виховувати"

"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок)

Підсумовуючи: слово "любити" вживається, коли ви хочете висловити будь-які ніжні почуття, в тому числі й кохання.

А натомість слово "кохати" вживається переважно в контексті особистих стосунків.

Наприклад: "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями" (Тарас Шевченко).

У слові "кохати" закладено більше пристрасті, тоді як "любити" має ширше значення і передає глибоке, але менш романтичне почуття. "Кохати" застосовують у більш вузькому контексті, тоді як "любити" підходить для різних форм любові, не зменшуючи їхньої сили.

Отже, рідним - мамі, татові, бабусі - доречніше сказати "Я тебе люблю", а коханій людині або у романтичному освідченні природніше звучатиме "Я тебе кохаю".