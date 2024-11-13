Когда нужно употреблять слово "кохаю", а когда "люблю": запомните, чтобы не совершать ошибок

Иногда можно услышать выражение "кохаю Україну", которое для людей с глубоким знанием украинского языка звучит не совсем естественно. Другие же опираются на правило перевода с русского, считая, что русское "любовь" следует переводить как украинскую "кохання".

Однако в украинском языке существуют оба слова - "любов" и "кохання", и соответственно мы можем как "любити", так и "кохати". Важно лишь правильно выбирать слово в соответствии с контекстом.

В Словаре украинского языка слово "любить" имеет следующее значение:

ЛЮБИТИ, люблю, любиш; мн. люблять; недок., перех. 1. Испытывать глубокую преданность, привязанность к кому-то, чему-либо

"Як я люблю тебе, мій рідний краю, Як я люблю красу твою, твій люд" (Іван Франко)

"Шевченко палко любив свій народ, він любив усе краще, що є в народах світу" (Олександр Корнійчук).

Однако это слово имеет еще второе значение, похожее на слово "кохати":

2. Чувствовать, проявлять глубокую сердечную привязанность к лицу другого пола; кохати (в 1 знач.)

"Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила" (Іван Котляревський)

"Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам" (Іван Нечуй-Левицький).

Вот еще несколько вариантов употребления слова "любити":

иметь интерес, влечение к чему-либо

"Всі вони позвикали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство" (Іван Нечуй-Левицький)

испытывать удовольствие от чего-нибудь

"Я люблю складні операції. Хірург мусить бути озброєним" (Олександр Корнійчук)

иметь наклон, пристрастие к чему-нибудь

"Горпина не їла - вона змалку не любила молочної каші" (Панас Мирний)

нуждаться в каких-то условиях как наиболее благоприятных для существования, роста и т.п.

"Виноград любить, щоб коло нього ходити" (Михайло Коцюбинський).

А вот какое значение имеет слово "кохати":

КОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. Чувствовать, проявлять глубокую сердечную привязанность к лицу другого пола

"Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину" (Марко Вовчок)

"Як-то чудно у світі діється, що, кого щиро кохаєш, - одвертається від тебе та ще й кепкує, зневажає; кого ж ненавидиш, дивиться на його не хотіла б - у вічі лізе!" (Марко Кропивницький).

Реже это слово употребляется в значении "то же, что любити"

"Хто кохав життя ледаче, Непереливки тому" (Леонід Глібов)

А также в значении "бережно выращивать, лелеять что-нибудь, ходить вокруг чего-то, воспитывать"

"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок)

Подытоживая: слово "любити" употребляется, когда вы хотите выразить любые нежные чувства, в том числе и любовь.

А слово "кохати" употребляется преимущественно в контексте личных отношений.

Например: "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями" (Тарас Шевченко).

В слове "кохати" заложено больше страсти, тогда как "любити" имеет более широкое значение и передает глубокое, но менее романтичное чувство. "Кохати" применяют в более узком контексте, тогда как "любити" подходит для разных форм любви, не уменьшая их силы.

Итак, родным - маме, папе, бабушке - уместнее сказать "Я тебе люблю", а любимому человеку или в романтическом признании естественнее будет звучать "Я тебе кохаю".