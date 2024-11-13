Когда нужно употреблять слово "кохаю", а когда "люблю": запомните, чтобы не совершать ошибок

Слова "кохаю" и "люблю" в украинском языке часто употребляются как синонимы, но они имеют определенные оттенки значения и употребления. Не стоит их использовать не по назначению, потому что это придает вашим фразам странный оттенок.
Почему слова "кохаю" и "люблю" не синонимы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Униан.
Иногда можно услышать выражение "кохаю Україну", которое для людей с глубоким знанием украинского языка звучит не совсем естественно. Другие же опираются на правило перевода с русского, считая, что русское "любовь" следует переводить как украинскую "кохання".
Однако в украинском языке существуют оба слова - "любов" и "кохання", и соответственно мы можем как "любити", так и "кохати". Важно лишь правильно выбирать слово в соответствии с контекстом.
В Словаре украинского языка слово "любить" имеет следующее значение:
ЛЮБИТИ, люблю, любиш; мн. люблять; недок., перех. 1. Испытывать глубокую преданность, привязанность к кому-то, чему-либо
"Як я люблю тебе, мій рідний краю, Як я люблю красу твою, твій люд" (Іван Франко)
"Шевченко палко любив свій народ, він любив усе краще, що є в народах світу" (Олександр Корнійчук).
Однако это слово имеет еще второе значение, похожее на слово "кохати":
2. Чувствовать, проявлять глубокую сердечную привязанность к лицу другого пола; кохати (в 1 знач.)
"Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила" (Іван Котляревський)
"Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам" (Іван Нечуй-Левицький).
Вот еще несколько вариантов употребления слова "любити":
"Всі вони позвикали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство" (Іван Нечуй-Левицький)
"Я люблю складні операції. Хірург мусить бути озброєним" (Олександр Корнійчук)
"Горпина не їла - вона змалку не любила молочної каші" (Панас Мирний)
"Виноград любить, щоб коло нього ходити" (Михайло Коцюбинський).
А вот какое значение имеет слово "кохати":
КОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. Чувствовать, проявлять глубокую сердечную привязанность к лицу другого пола
"Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину" (Марко Вовчок)
"Як-то чудно у світі діється, що, кого щиро кохаєш, - одвертається від тебе та ще й кепкує, зневажає; кого ж ненавидиш, дивиться на його не хотіла б - у вічі лізе!" (Марко Кропивницький).
Реже это слово употребляется в значении "то же, что любити"
"Хто кохав життя ледаче, Непереливки тому" (Леонід Глібов)
А также в значении "бережно выращивать, лелеять что-нибудь, ходить вокруг чего-то, воспитывать"
"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок)
Подытоживая: слово "любити" употребляется, когда вы хотите выразить любые нежные чувства, в том числе и любовь.
А слово "кохати" употребляется преимущественно в контексте личных отношений.
Например: "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями" (Тарас Шевченко).
В слове "кохати" заложено больше страсти, тогда как "любити" имеет более широкое значение и передает глубокое, но менее романтичное чувство. "Кохати" применяют в более узком контексте, тогда как "любити" подходит для разных форм любви, не уменьшая их силы.
Итак, родным - маме, папе, бабушке - уместнее сказать "Я тебе люблю", а любимому человеку или в романтическом признании естественнее будет звучать "Я тебе кохаю".
Раньше мы писали, какие украинские слова никогда не будет использовать в разговоре умный человек.
А также вспоминали, почему отвечать на звонок "слухаю" или "алло" невежливо.