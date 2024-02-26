Коли потрібно садити цибулю для гарного врожаю: поради досвідчених городників

В Україні вже майже весна, а погода вже радує першим теплом. Тому більшість городників замислилися над тим, чи не пора вже садити перші овочеві культури на свої ділянках.
Коли потрібно садити цибулю, щоб мати гарний врожай, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані також такі джерела: Сад та город, Аптека садівника, Агро City.
Для того, щоб цибуля активно розвивалася у землі, а не зупинилася на стадії укорінення, потрібно її своєчасно посадити. Але поспішати навесні теж не варто - це може нашкодити майбутньому врожаю.
Вже доведено фахівцями, що цибуля здатна витримувати низькі температури, а через це городники поспішають її висадити, як тільки трошки потепліє. Але у низьких температурах вона умовно "спить". І росте активно тільки у тому випадку, якщо ґрунт теплий.
Досвідчені городники радять дивитися не на дату у календарі, а на погодні умови. Останніми роками весна була не надто тепла і після перших теплів днів можуть прийти заморозки та сніг. Тому варто дочекатися, доки ґрунт буде стабільно з температурою від +10 +12 градусів.
Приморозки та різке зниження температури може загальмувати ріст цибулі, тому не варто її висаджувати у перші тижні березня, як тільки пригріє сонечко.
У біль теплому кліматі, як на півдні України, з середини березня можна починати готувати сіянку до посіву.
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