Когда нужно сажать лук для хорошего урожая: советы опытных огородников

Для того чтобы лук активно развивался в земле, а не остановился на стадии укоренения, нужно его своевременно посадить. Но спешить весной тоже не стоит – это может навредить будущему урожаю.

Уже доказано специалистами, что лук способен выдерживать низкие температуры, а потому огородники спешат его высадить, как немного потеплеет. Но в низких температурах она условно "спит". И растет активно только в том случае, если почва теплая.

Опытные огородники рекомендуют смотреть не на дату в календаре, а на погодные условия. В последние годы весна была не слишком теплой и после первых теплов дней могут прийти заморозки и снег. Поэтому следует дождаться, пока грунт будет стабильно с температурой от +10 +12 градусов.

Заморозки и резкое понижение температуры может затормозить рост лука, поэтому не стоит его высаживать в первые недели марта, как только пригреет солнышко.

В боли теплом климате, как на юге Украины, с середины марта можно начинать готовить сеянку к посеву.