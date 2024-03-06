Коли потрібно садити часник у 2024 році: поради досвідчених городників

Чи варто садити часник навесні

У весняний період посадку часнику планують ті садівники, які можуть бути впевнені у гарному врожаї. Якщо озимі сорти, посаджені восени, можуть померзнути через сильні морози й не дадуть врожаю, то ярові більш передбачувані й весь процес вегетації власник буде бачити. Однак, ярові сорти є менш стійкими до шкідників та захворювань і вони не дають стрілок, які доводиться обрізати.

Коли садити часник

Більшість городників обирає дату для посадки згідно з місячним календарем, адже він є гарною підказкою під час посадочних робіт. Але не забувайте при цьому врахувати кліматичні особливості регіону.

Часник не примхлива культура до умов вирощування. Тому можна його садити навесні, коли температура землі прогріється вже до +5 градусів або трохи вище.

Навіть якщо попереду ще чекають легкі морози, то закоренившись за пару трійку днів, коренеплід цілком зможе протриматися. Але залежно від регіону, посадка може припадати на різні дні календаря, тому даний момент важливо враховувати.

Найкращий час - на спадаючий Місяць. У квітні це буде з 1 по 11 число, а потім з 28 по 30 число. Згідно з календарем, найкращі дні для посадки часнику у квітні: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 квітня.

У травні: 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29.

Невдалі дати для посадки часнику: 12 та 27 квітня, 11 та 26 травня.

Правила посадки часнику

Часник потрібно садити на рівних, сонячних і провітрюваних ділянках городу. Часник любить височини, щоб не було застою води. Якщо обрана ділянка розташовується в низині, то роблять високі грядки, на дно яких варто укласти тонкі гілки або солому.

Для часнику потрібен рихлий та родючий ґрунт, а ось рівень кислотності повинен бути в межах 6-7 одиниць.

Місце ретельно перекопують на глибину 25-30 см, видаляючи коріння бур'янів і за необхідності додають добрива. Як грядка буде готова, її слід полити теплою водою і дати землі трохи осісти.

Відстань між рядками не повинна бути менш як 35 см, між лунками - не більше 10 см. Часник садять на глибину 5-7 см.

Ярові сорти морозостійкі й сходи можуть з'явитися при температурі повітря +4 градуси. Зелені паростки витримають температуру до -6 градусів. Якщо раптом обіцяють значне похолодання, то варто рослину укрити плівкою або соломою.

Хитрощі при посадці часнику