Коли потрібно розбирати новорічну ялинку: прикмети та рекомендації

Церковні канони

Вважається, що новорічну ялинку треба прибрати у період із 14 січня (Василя, Старий новий рік) до Водохреща (19 грудня). Перед Хрещенням будинок повністю прибирають від усієї новорічної атрибутики та наводять лад.

У православній церкві вважають, що ялинка – це не релігійна прикраса, а світський атрибут. Головним символом Різдва є вертеп.

Народні прикмети

Новорічна ялинка вбирає в себе енергетику останніх днів року, а значить від неї потрібно позбавлятися в перші тижні нового року. Вона містить також енергетику перших днів року, тому варто прибирати її за тиждень - 7-8 січня. Ще ялинка може сама "подати сигнал".

Якщо іграшки або дощик починають самі по собі падати з ялинки - це натяк від домовика, що настав час прибирати прикраси.

Якщо на живій ялинці кінчики гілок стали буро-коричневими – у дереві багато негативної енергії накопичилося, його час прибирати.

Ствол дерева тріснув або почав розшаровуватися - ялинка стала нестійкою і небезпечною, її час прибирати.

Правила фен-шую

По фен-шую ялинку потрібно прибирати через тиждень після настання нового року за китайським календарем. Цього року – після 21 січня.

Живі ялинки так довго простояти не зможуть, особливо якщо ви встановили її до 24 грудня. А ось штучні зможуть стояти й довше.

Якщо вам довелося прибрати живу ялинку ще на початку січня, то повісьте перед 21 січня невеликий новорічний вінок або поставте пару гілок ялинки у вазу.

Поради лікарів

У будинку, де живуть маленькі діти або люди з алергічними реакціями, ялинку варто прибирати швидше. Живе або штучне дерево накопичує на собі пил та алергени – тому варто знімати іграшки одразу після основних свят.