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Когда нужно разбирать новогоднюю елку: приметы и рекомендации

Когда нужно убирать новогоднюю елку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Праздничные елки обычно начинают убирать по окончанию праздников. Во многих областях Украины - это после 20 января. Если елка живая, то иголки начинают сыпаться значительно раньше этого времени и с нее начинают снимать игрушки сразу после 7-8 января.

Когда нужно убирать елку и что об этом говорят приметы - читайте в материале Styler.

Церковные каноны

Считается, что новогоднюю елку нужно убрать в период с 14 января (Василия, Старый новый год) до Крещения (19 декабря). Перед Крещением дом полностью убирают от всей новогодней атрибутики и наводят порядок.

В православной церкви считают, что елка - это не религиозное украшение, а светский атрибут. Главным символом Рождества является вертеп.

Народные приметы

Новогодняя елка впитывает в себя энергетику последних дней года, а значит от нее нужно избавляться в первые недели нового года. Она содержит также энергетику первых дней года, поэтому стоит убирать ее через неделю - 7-8 января. Еще елка может сама "подать сигнал".

  • Если игрушки или дождик начинают сами по себе падать с елки - это намек от домового, что пора убирать украшения.
  • Если на живой елке кончики веток стали буро-коричневыми - в дереве много негативной энергии накопилось, его пора убирать.
  • Ствол дерева треснул или начал расслаиваться - елка стала неустойчивой и опасной, ее пора убирать.

Правила фен-шуя

По фен-шую елку нужно убирать через неделю после наступления нового года по китайскому календарю. В этом году - после 21 января.

Живые елки так долго простоять не смогут, особенно, если вы установили ее до 24 декабря. А вот искусственные смогут стоять и дольше.

Если вам пришлось убрать живую елку еще в начале январю, то повесьте перед 21 января небольшой новогодний венок или поставьте пару елочных веток в вазу.

Советы врачей

В доме, где живут маленькие дети или люди с аллергическими реакциями, елку стоит убирать побыстрее. Живое или искусственное дерево накапливает на себе пыль и аллергены - поэтому стоит снимать игрушки сразу после основных праздников.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда наступит новый 2023 год по китайскому календарю.

А еще мы писали о том, как убирать живую елку так, чтобы не засыпать все вокруг иголками.

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