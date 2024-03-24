Коли потрібно немовляті купувати перше взуття і яким воно має бути: поради лікаря

Стопа дитини до трьох років дуже швидко росте, тож у цей період вкрай необхідно забезпечити усі умови для правильного фізичного розвитку. Важливим є вибір першого взуття для немовляти.
Про те, як правильно вибрати перше взуття для малюка, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Lamalu clinic в Instagram.
"Коли ваша дитина почне робити перші кроки, варто подумати про взуття для неї. Втім, щоб навчитися ходити, взуття не потрібне. Єдина причина носити взуття під час ходьби малюкові - захист ноги від пошкоджень", - наголошує ортопед Тарас Вакар.
Лікар додає, що для розвитку стопи найкраще, коли дитина ходить боса, або у шкарпетках.
"Якщо ваша дитина ще не ходить, але ви боїтеся, що її ноги змерзнуть, то пінетки - чудовий варіант. По суті, це дуже товсті шкарпетки і вони досить гнучкі, щоб ноги дитини розвивалися природним шляхом навіть при щоденному носінні", - пояснює Вакар.
Вибирайте дитяче взуття за такими характеристиками:
"Але найважливіша умова при купівлі взуття для малюків - це комфорт, підошва, яка не слизька. Також варто не витрачати занадто багато коштів на найдорожче взуття, оскільки до 2-3 років стопа росте надзвичайно швидко і взуття потрібно змінювати кожні кілька місяців", - говорить ортопед.
Лікар також пояснив, як вибрати правильний розмір дитячого взуття:
Вакар наголосив, що усі рекомендації орієнтовані на дітей, що не мають затримок у фізичному розвитку. Якщо дитина має особливості розвитку, потрібно окремо проконсультуватись із лікарем щодо вибору взуття.
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