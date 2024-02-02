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Великі ризики. Лікарі назвали випадок, коли не можна давати немовляті грудне молоко

П'ятниця 02 лютого 2024 17:00
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Великі ризики. Лікарі назвали випадок, коли не можна давати немовляті грудне молоко У якому випадку грудне вигодовування протипоказане (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Лікарі пояснили, у якому випадку потрібно відмовитись від грудного вигодовування немовляти, бо молоко може нашкодити його здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу клінік в Instagram.

При яких хворобах грудне вигодовування протипоказане

Медики заявляють, що при деяких захворюваннях грудне вигодовування протипоказане. А саме при - галактоземії. Це рідкісне спадкове порушення обміну вуглеводів. При цій хворобі організм не перетравлює галактозу, спричиняючи накопичення її похідних в різних органах (печінка, кришталик, нирки і т. д.). Галактоза - це цукор, який міститься в грудному молоці ссавців як складова лактози, а також в бобових.

Прояви захворювання зазвичай виникають в перші тижні життя з початком грудного вигодовування або з введенням формули.

Ознаками хвороби є:

  • тривала жовтяниця
  • блювота або діарея
  • збільшення печінки
  • недобір ваги, дефіцит росту
  • набряки, асцит

Причина галактоземії повʼязана з порушенням роботи гену GALT та активності відповідного ферменту. Рання діагностика галактоземії I типу проводиться до 1 місяця життя дитини, завдяки неонатальному скринінгу, який роблять у пологовому будинку.

У разі несвоєчасної діагностики та початку лікування є високий ризик ряду ускладнень, зокрема, катаракти, печінкової недостатності, тяжкого перебігу бактеріальних інфекцій, сепсису, затримки розвитку.

Медики наголошують, що життєво необхідним для запобігання ускладнень є завчасний початок лікування.

Основним методом лікування галактоземії є дієтотерапія з виключенням галактози з раціону. Грудне вигодовування також протипоказане, оскільки містить у своєму складі галактозу.

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