Когда нужно младенцу покупать первую обувь и какой она должна быть: советы врача

Стопа ребенка до трех лет очень быстро растет, так что в этот период крайне необходимо обеспечить все условия для правильного физического развития. Важным является выбор первой обуви для малыша.
О том, как правильно выбрать первую обувь для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu Clinic в Instagram.
"Когда ваш ребенок начнет делать первые шаги, стоит подумать об обуви для него. Впрочем, чтобы научиться ходить, обувь не нужна. Единственная причина носить обувь во время ходьбы малышу - защита ноги от повреждений", - отмечает ортопед Тарас Вакар.
Врач добавляет, что для развития стопы лучше всего, когда ребенок ходит босиком, или в носках.
"Если ваш ребенок еще не ходит, но вы боитесь, что его ноги замерзнут, то пинетки - отличный вариант. По сути, это очень толстые носки и они достаточно гибки, чтобы ноги ребенка развивались естественным путем даже при ежедневном ношении", - объясняет Вакар.
Выбирайте детскую обувь по следующим характеристикам:
"Но важнейшее условие при покупке обуви для малышей - это комфорт, подошва, которая не скользкая. Также стоит не тратить слишком много денег на самую дорогую обувь, поскольку до 2-3 лет стопа растет чрезвычайно быстро и обувь нужно менять каждые несколько месяцев", - говорит ортопед.
Врач также объяснил, как выбрать правильный размер детской обуви:
Вакар подчеркнул, что все рекомендации ориентированы на детей, не имеющих задержек в физическом развитии. Если у ребенка есть особенности развития, нужно отдельно проконсультироваться с врачом по поводу выбора обуви.
Читайте также о том, что нужно сделать ближайшему окружению младенца, чтобы защитить от болезней.
Раньше мы писали о том, когда нельзя давать младенцу грудное молоко.