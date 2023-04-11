Коли почнуться літні канікули в школах Києва і скільки відпочиватимуть учні

Скільки відпочиватимуть діти

1 вересня розпочався навчальний рік, який значно відрізняється від усіх попередніх. Зокрема, це стосується тривалості канікул. Вони мають завершитися до 30 червня 2023 року.

У Міносвіти заявляли, що дати канікул в навчальних закладах можуть зміщуватися. Проте тривалість відпочинку учнів, без літніх канікул, не повинна перевищувати 30 днів. У літній період діти мають відпочивати щонайменше два місяці.

Загалом керівництво шкіл має право самостійно встановлювати дати канікул, зважаючи на безпеку в регіоні.

Коли розпочнуться

Більшість шкіл у Києві не проводили осінні канікули, щоб перенести їх на зимовий час. Тому у зв’язку зі значним подовженням, навчання у школах триватиме не до 1 червня, як було завжди, а до 1 липня 2023 року, щоб компенсувати втрачений час.

Загалом, у Законі України "Про повну загальну середню освіту" (в частині третій статті 10) вказано, що навчальний рік має тривати не менше від 175 навчальних днів.

Оскільки в Києві зимові канікули тривали довше на три тижні (замість 9 січня школярі вийшли на навчання 30-го), то згідно цього закону, навчальний рік має бути продовжений.

Наразі в КМДА поки не назвали точних термінів канікул, крім того, остаточне рішення по датах ухвалює адміністрація шкіл. Проте деякі освітні заклади вже повідомили, що навчальний рік триватиме до 16 червня.

Таким чином, точні дати канікул мають називатися адміністрацією шкіл. Проте зараз вже точно можна сказати, що традиційно - наприкінці травня учні загальноосвітніх шкіл на відпочинок не підуть.