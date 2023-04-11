Когда начнутся летние каникулы в школах Киева и сколько будут отдыхать ученики

Сколько будут отдыхать дети

1 сентября начался учебный год, который значительно отличается от всех предыдущих. В частности, это касается продолжительности каникул. Они должны завершиться к 30 июня 2023 года.

В Минобразования заявляли, что даты каникул в учебных заведениях могут смещаться. Однако продолжительность отдыха учеников без летних каникул не должна превышать 30 дней. В летний период дети должны отдыхать не менее двух месяцев.

В целом руководство школ имеет право самостоятельно устанавливать даты каникул, учитывая безопасность в регионе.

Когда начнутся

Большинство школ в Киеве не проводили осенние каникулы, чтобы перенести их на зимнее время. Поэтому в связи со значительным продлением обучение в школах будет продолжаться не до 1 июня, как было всегда, а до 1 июля 2023 года, чтобы компенсировать потерянное время.

В Законе Украины "О полном общем среднем образовании" (в части третьей статьи 10) указано, что учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней.

Поскольку в Киеве зимние каникулы длились дольше на три недели (вместо 9 января школьники вышли на учебу 30-го), то согласно этому закону учебный год должен быть продлен.

Пока в КГГА не назвали точных сроков каникул, кроме того, окончательное решение по датам принимает администрация школ. Однако некоторые образовательные учреждения уже сообщили, что учебный год продлится до 16 июня.

Таким образом, точные даты каникул должны называться администрацией школ. Однако сейчас уже точно можно сказать, что традиционно - в конце мая ученики общеобразовательных школ на отдых не уйдут.