Коли починати збирати врожай картоплі, щоб вона довше зберігалася

До збирання врожаю вже залишилися лічені тижні та навіть дні, тому що в серпні вже починають збирати багато овочевих культур і готувати їх до тривалого зберігання. І тому багатьох городників хвилює питання, як правильно розрахувати термін дозрівання і коли потрібно викопувати картоплю, щоб вона зберігалася всю зиму.
Коли потрібно викопувати картоплю і як її правильно зберігати - читайте в матеріалі Styler.
Перед збиранням урожаю вам потрібно враховувати всі нюанси - коли ви посадили картоплю, який сорт, які були погодні умови у вашому регіоні. Затягувати зі збиранням урожаю не рекомендується, оскільки коренеплоди почнуть швидко псуватися.
Зверніть увагу на листя - у картоплі, що дозріла, вони засушені та пожовтіли. Але є й надійніший спосіб - відкопайте пару кущів на різних частинах городу. Кущі тримайте за зелену частину і добре їх струсіть.
Якщо земля легко відходить від коріння - картопля дозріла і її можна починати прибирати. Огляньте шкірку - якщо вона щільна, це теж підтверджує дозрівання. Якщо шкірка ще тонка - зачекайте ще трохи.
У вас на ділянці є картопля із засушеним листям та зеленим? Починайте з того боку, де овоч уже дозрів.
Зазвичай картоплю в Україні починають збирати ближче до середини серпня, залежно від часу посадки, сорту та погоди влітку - навіть у другій половині серпня.
Якщо ви поквапилися і викопали картоплю раніше - вона довго зберігатися не буде. Наприклад, коренеплід із тонкою шкіркою. Такий овоч краще відразу вжити в їжу, тому що зберігати його можна лише кілька тижнів.
Затягувати зі збиранням урожаю теж не варто. Якщо розпочнеться сезон дощів або за прогнозами обіцяють перші заморозки на ґрунті, а вони у нас бувають навіть на початку вересня, картоплю необхідно зібрати швидше. Якщо коренеплід підмерзне або довго буде у воді - всю зиму він зберігається не буде.
Картоплю після збирання врожаю потрібно добре просушити. Зробіть це на свіжому повітрі та організуйте навіс від дощу. Якщо місця мало – сушіть партіями. Мінімальний час – від 6 годин. Але досвідчені городники радять просушувати 1-2 дні.
Після – переберіть і відсортуйте, щоб у мішки не потрапив зіпсований коренеплід. Він здатний швидко знищити частину вашого врожаю.
Пересипте картоплю в тару - сухі та чисті мішки, ящики чи кошики. Постарайтеся при пересипанні не бити коренеплоди об землю або один об одного – у майбутньому такі картоплини можуть швидше зіпсуватися.
Зберігайте картоплю у льоху при температурі 2-3 градуси тепла та вологості від 85 до 90%.
До речі, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що настав час збирати врожай цибулі.
А ще розповідали про те, що і коли можна робити на городі та в саду у серпні.