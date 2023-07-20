Коли починати збирати врожай картоплі, щоб вона довше зберігалася

Як визначити дозрівання

Перед збиранням урожаю вам потрібно враховувати всі нюанси - коли ви посадили картоплю, який сорт, які були погодні умови у вашому регіоні. Затягувати зі збиранням урожаю не рекомендується, оскільки коренеплоди почнуть швидко псуватися.

Зверніть увагу на листя - у картоплі, що дозріла, вони засушені та пожовтіли. Але є й надійніший спосіб - відкопайте пару кущів на різних частинах городу. Кущі тримайте за зелену частину і добре їх струсіть.

Якщо земля легко відходить від коріння - картопля дозріла і її можна починати прибирати. Огляньте шкірку - якщо вона щільна, це теж підтверджує дозрівання. Якщо шкірка ще тонка - зачекайте ще трохи.

У вас на ділянці є картопля із засушеним листям та зеленим? Починайте з того боку, де овоч уже дозрів.

Зазвичай картоплю в Україні починають збирати ближче до середини серпня, залежно від часу посадки, сорту та погоди влітку - навіть у другій половині серпня.

Яка картопля довго зберігається не буде

Якщо ви поквапилися і викопали картоплю раніше - вона довго зберігатися не буде. Наприклад, коренеплід із тонкою шкіркою. Такий овоч краще відразу вжити в їжу, тому що зберігати його можна лише кілька тижнів.

Затягувати зі збиранням урожаю теж не варто. Якщо розпочнеться сезон дощів або за прогнозами обіцяють перші заморозки на ґрунті, а вони у нас бувають навіть на початку вересня, картоплю необхідно зібрати швидше. Якщо коренеплід підмерзне або довго буде у воді - всю зиму він зберігається не буде.

Що зробити перед збиранням урожаю

За 10-14 днів зріжте на 10 см усю зелену частину – так усі поживні речовини підуть у коренеплоди.

Не залишайте зіпсовану картоплю і зелень від неї на полі - наступного року овочі "хворітимуть".

Копати картоплю потрібно в суху та теплу погоду.

Заздалегідь приготуйте кошики, ящики, мішки для зберігання. І приготуйте місце, де ви сушитимете овочі. Викопайте 5 кущів, зберіть усі коренеплоди, порахуйте та поділіть на 5. Так ви отримаєте середній урожай. Помножте на кількість кущів, щоб дізнатися, скільки тари вам знадобиться.

При викопуванні відразу діліть картоплю на 4 категорії: величезні гіганти, середній розмір, дрібна та посічена лопатами.

Як зберігати картоплю

Картоплю після збирання врожаю потрібно добре просушити. Зробіть це на свіжому повітрі та організуйте навіс від дощу. Якщо місця мало – сушіть партіями. Мінімальний час – від 6 годин. Але досвідчені городники радять просушувати 1-2 дні.

Після – переберіть і відсортуйте, щоб у мішки не потрапив зіпсований коренеплід. Він здатний швидко знищити частину вашого врожаю.

Пересипте картоплю в тару - сухі та чисті мішки, ящики чи кошики. Постарайтеся при пересипанні не бити коренеплоди об землю або один об одного – у майбутньому такі картоплини можуть швидше зіпсуватися.

Зберігайте картоплю у льоху при температурі 2-3 градуси тепла та вологості від 85 до 90%.