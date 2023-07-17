Як зрозуміти, що настав час збирати врожай цибулі: основні ознаки

Наприкінці липня настає період збирання раннього врожаю. Зазвичай до цього часу дозріває вже багато овочевих культур, у тому числі кабачки, зелень і капуста. А за добрих погодних умов наприкінці липня можна вже збирати врожай цибулі.

Як визначити, що цибуля вже повністю дозріла - читайте в матеріалі Styler.

Ознаки стиглої цибулі

Недозріла цибуля так само небезпечна, як і перезріла. Такий овоч не зможе довго зберігатись, а його смакові якості будуть незадовільними. До кінця липня дозрівають ранні сорти цибулі, пізні потрібно буде збирати ближче до осені.

Основна ознака зрілості цибулі - листя зав'яло і лягає на землю. Досвідчені городники рекомендують після появи цієї ознаки зачекати ще 7-10 днів – залежно від погоди.

Зів'яле пір'я цибулі зазвичай повідомляє, що шкірка овочів вже здатна утримувати всередині вологу. Корінь у цей час починає відмирати, але для повного дозрівання потрібно ще трохи часу. Колір пір'я при цьому особливого значення не має - вони можуть бути й повністю зеленими, і вже пожовклими.

Якщо є можливість – організуйте навіс над цибулею, щоб дощі чи грози не зіпсували ваш урожай. Щоб прискорити процес, можна трохи розкопати цибулину та оголивши шкірку.

Як правильно збирати цибулю

Вибирайте для збирання врожаю сонячний та теплий день. Якщо земля дуже щільна і суха, потрібно підкопати кожну цибулину садовим інструментом.

Цибулину потрібно висмикувати руками, по одній штуці. Не тягніть одразу кілька – є ризик обірвати стебло чи пошкодити плід.

Очищати від землі також потрібно вручну, оскільки є ризик пошкодження цибулин. Не використовуйте гострі інструменти. Пошкоджені цибулини для тривалого зберігання не годяться.

Після збирання врожаю розсортуйте цибулю. Пошкоджені використовуйте одразу в їжу. З гниттям або заражені шкідниками – знищить. Решту цибулі залиште на вулиці висохнути. І тільки після цього її можна прибирати в приміщення.