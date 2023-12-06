Коли почалася війна? Питання, на яке військові та цивільні мають різні відповіді (відео)

Українські військові та цивільні відповіли, коли розпочалася війна

Війна - це загалом складне питання, яке не обмежується датою, саме слово вже свідчить про те, що в ньому приховано багато сенсів, причин та історія.

Тому, той факт, що кожен українець, як військовий, так і цивільний має свою думку з приводу початку війни є нормальним.

Український блогер вирішив провести опитування та дізнатися, коли для простих українців та для військових розпочалася війна. Варто зазначити, що думки насправді дуже різні, оскільки люди мають різний життєвий досвід.

Коли розпочалася війна на думку українських військових

Оскільки наші захисники - це люди, які щодня знаходяться на межі життя і смерті, то вони мають стале уявлення про війну в Україні:

"Війна почалася ще за наших пращурів і постійно йде, і зараз"

"Війна почалась в Україні багато століть тому"

"У 2014 році, а взагалі, якщо історично дивитись, то може й ще раніше"

"Я б сказав би, що спочатку її створення".

Коли розпочалась війна в Україні на думку цивільних

Варто одразу зазначити, що відповіді цивільних геть інші, а саме:

"24 лютого"

"Повномасштабна 24 лютого"

"24 лютого 2022 року"

"24 лютого".

Отже, виходячи з того, що військові і цивільні є представниками не лише різного рівня населення, а ще й представниками різних поколінь, то не дивно, що їхні відповіді є настільки різними.

Військові більше поглиблені в історію та свої реалії на фронті, а ось цивільні хлопці та дівчата судять за тим, що бачать зараз, спираються на новини, а не на історію свого народу.