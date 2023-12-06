Когда началась война? Вопрос, на который военные и гражданские имеют разные ответы (видео)

Украинские военные и гражданские ответили, когда началась война

Война - это сложный вопрос, который не ограничивается датой, само слово уже свидетельствует о том, что в нем скрыто много смыслов, причин и история.

Поэтому тот факт, что каждый украинец, как военный, так и гражданский имеет свое мнение по поводу начала войны, является нормальным.

Украинский блогер решил провести опрос и узнать, когда для простых украинцев и военных началась война. Следует отметить, что мнения на самом деле очень разные, поскольку люди имеют разный жизненный опыт.

Когда началась война по мнению украинских военных

Поскольку наши защитники - это люди, ежедневно находящиеся на грани жизни и смерти, они имеют постоянное представление о войне в Украине:

"Война началась еще при наших предках и постоянно идет, и сейчас"

"Война началась в Украине много столетий тому назад"

"В 2014 году, а вообще, если исторически смотреть, то может и раньше"

"Я бы сказал, что сначала ее создания".

Когда началась война в Украине по мнению гражданских

Следует сразу отметить, что ответы гражданских совсем другие, а именно:

"24 февраля"

"Полномасштабная 24 февраля"

"24 февраля 2022 года"

"24 февраля".

Итак, исходя из того, что военные и гражданские являются представителями не только разного уровня населения, но еще и представителями разных поколений, то не удивительно, что их ответы настолько разные.

Военные больше углублены в историю и свои реалии на фронте, а вот гражданские ребята судят по тому, что видят сейчас, опираются на новости, а не на историю своего народа.