"Нульове розмитнення" авто знову стане доступним для українців, але не для всіх: що відомо

В Україні можуть повернути "нульове розмитнення", яке діяло для громадян торік, але згодом було скасоване. Втім пільгові тарифи будуть доступні не всім.

Про це йдеться у законопроєкті №9209 , який зараз розглядають депутати Верховної Ради.

Хто зможе скористатись послугою

Скористатись послугою "нульового розмитнення" у майбутньому зможуть українці, які постраждали через війну.

Зокрема, йдеться про громадян, чиє авто було пошкоджене або ж знищене через дії російських військ. Або ж чиє авто викрали.

Автори законопроєкту зазначають, що повернення пільгових умов для розмитнення авто буде проявом підтримки для українців.

Також зазначимо, що для того, аби скористатися даною послугою українцям потрібно буде надати документи, які підтверджують, що їхній транспорт викрали, знищили чи пошкодили внаслідок російської агресії.

Пільгове розмитнення для військових

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9058, який давав би право військовослужбовцям на "нульове розмитнення".

Даною послугою могли б скористатись лише діючі військові, які брали безпосередню участь в бойових діях та заходах з національної безпеки.

Цей законопроєкт дав би змогу військовим використовувати автомобілі для власних потреб, а саме для повернення додому, зміни місця дислокації чи виконання бойових завдань.

Важливо й те, що стороння особа, яка переганятиме авто з-за кордону за довіреністю від військових, також матиме право на нульове розмитнення.

Зазначимо, що цей законопроєкт пройшов поки пройшов тільки перше читання, втім зауважень до нього у депутатів не було.