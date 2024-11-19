Коли пестливі та зменшувальні слова використовувати у розмові недоречно: запам'ятайте, щоб не зганьбитися

У ділових переговорах, в офіційних документах, у спілкуванні з незнайомими людьми або під час ділової переписки використовувати пестливо-зменшувальні слова недоречно. Це створює враження надмірної фамільярності. А ще - ви будете виглядати не дуже авторитетно.

Ольга Мацьопа назвала чотири причини, чому варто уникати таких слів у певних ситуаціях.

Втрата професіоналізму. У діловому спілкуванні або на офіційних заходах використання пестливих форм може створити враження несерйозності або легковажності.

Зниження авторитету. Якщо ви хочете підкреслити свою експертність або компетентність, занадто м'яка або "домашня" мова може знижувати вашу вагу як професіонала.

Невідповідність контексту. У наукових, технічних або офіційних текстах чи виступах пестливі форми можуть виглядати не відповідними темі.

Можливість неправильного тлумачення. Пестливі форми можуть створити хибне враження близькості або фамільярності, що не завжди бажано.

Тренерка з ораторської майстерності радить такі слова використовувати тільки у невимушеному, дружньому спілкуванні, де вони сприяють теплоті та доброзичливості. Крім того, варто розуміти, кому та коли такі слова говорити можна, а коли - ні.