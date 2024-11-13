Коли потрібно вживати слово "кохаю", а коли "люблю": запам'ятайте, щоб не робити помилок

Слова "кохаю" і "люблю" в українській мові часто вживаються як синоніми, але вони мають певні відтінки значення та вжитку. Не варто їх використовувати не за призначенням, бо це надає вашим фразам дивного відтінку.

Чому слова "кохаю" та "люблю" не є синонімами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Уніан.

Часом можна почути вираз "кохаю Україну", який для людей із глибоким знанням української мови звучить не зовсім природно. Інші ж спираються на правило перекладу з російської, вважаючи, що російське "любовь" слід перекладати як українське "кохання".

Проте в українській мові існують обидва слова - "любов" і "кохання", і відповідно ми можемо як "любити", так і "кохати". Важливо лише правильно обирати слово відповідно до контексту.

В Словнику української мови слово "любити" має таке значення:

ЛЮБИТИ, люблю, любиш; мн. люблять; недок., перех. 1. Відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого-, чого-небудь

"Як я люблю тебе, мій рідний краю, Як я люблю красу твою, твій люд" (Іван Франко)

"Шевченко палко любив свій народ, він любив усе краще, що є в народах світу" (Олександр Корнійчук).

Проте, це слово має ще друге значення, схоже до значення слово "кохати":

2. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі; кохати (у 1 знач.)

"Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила" (Іван Котляревський)

"Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам" (Іван Нечуй-Левицький).

Ось ще декілька варіантів вживання слова "любити":

мати інтерес, потяг до чого-небудь

"Всі вони позвикали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство" (Іван Нечуй-Левицький)

відчувати задоволення від чого-небудь

"Я люблю складні операції. Хірург мусить бути озброєним" (Олександр Корнійчук)

мати нахил, пристрасть до чого-небудь

"Горпина не їла - вона змалку не любила молочної каші" (Панас Мирний)

потребувати якихось умов як найсприятливіших для існування, росту тощо

"Виноград любить, щоб коло нього ходити" (Михайло Коцюбинський).

А ось яке значення має слово "кохати":

КОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі

"Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину" (Марко Вовчок)

"Як-то чудно у світі діється, що, кого щиро кохаєш, - одвертається від тебе та ще й кепкує, зневажає; кого ж ненавидиш, дивиться на його не хотіла б - у вічі лізе!" (Марко Кропивницький).

Рідше це слово вживається у значенні "те саме, що любити"

"Хто кохав життя ледаче, Непереливки тому" (Леонід Глібов)

А також у значенні "дбайливо вирощувати, плекати що-небудь, ходити коло чогось, виховувати"

"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок)

Підсумовуючи: слово "любити" вживається, коли ви хочете висловити будь-які ніжні почуття, в тому числі й кохання.

А натомість слово "кохати" вживається переважно в контексті особистих стосунків.

Наприклад: "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями" (Тарас Шевченко).

У слові "кохати" закладено більше пристрасті, тоді як "любити" має ширше значення і передає глибоке, але менш романтичне почуття. "Кохати" застосовують у більш вузькому контексті, тоді як "любити" підходить для різних форм любові, не зменшуючи їхньої сили.

Отже, рідним - мамі, татові, бабусі - доречніше сказати "Я тебе люблю", а коханій людині або у романтичному освідченні природніше звучатиме "Я тебе кохаю".