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Коли осінь на порозі: 7 простих образів на кожен день

Варіанти луків на теплу осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

На календарі - останні дні серпня, проте тепла погода ще балуватиме нас і на початку осені. І якщо ви вже приглянули варіанти елегантних образів, зверніть увагу, які луки підійдуть для теплого міжсезоння.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що носити наприкінці літа та на початку осені, поки що зберігається досить тепла погода.

Джинсові шорти та куртка, футболка поло

На початку вересня ще можна поекспериментувати із літніми образами. Одягайте джинсові шорти, футболку поло і зверху накиньте куртку з деніму. Доповнять лук слінгбеки на низьких підборах.

Образ на теплу осінь (фото: instagram.com/lenafarl)

Біла сорочка, атласна спідниця та кросівки

Якщо у вас немає суворого дрес-коду в офісі, одягайте базову сорочку оверсайз, довгу спідницю з шовку або атласу та улюблені кросівки. Вийде сміливий кежуал-образ.

Стильний лук (фото: instagram.com/fannyekstrand)

Бермуди, водолазка та туфлі

Для стильного офісного луку також можна приглянути бермуди. Їх можна поєднувати з гольфом-водолазкою та туфлями на високих підборах.

Варіант для офісу із бермудами (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Білі джинси з сорочкою або піджаком

Мастхев осені 2024 року - це білі або молочно-білі джинси. Носити їх можна як з футболками та піджаками, так і з сорочками у смужку. Доповніть образ балетками та невеликою сумкою.

Луки з білими джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Трикотажна сукня та босоніжки

Для спекотних днів пригляньте довгу сукню з трикотажу, яку можна поєднувати з відкритим взуттям. А доповнить лук містка шкіряна сумка-шопер.

Варіант із сукнею (фото: instagram.com/dawn.tan)

Блакитні джинси, тренч та лофери

Для перших прохолодних днів необхідно мати легкий верхній одяг, наприклад, плащ або, як його ще називають, тренч. Класичний тренч може бути як бежевого відтінку, так і чорного. Одягайте під нього сині джинси та лофери.

У холодні дні можна накинути тренч (фото: instagram.com/chrissyford)

Легка сукня, піджак та чоботи

Ще одне безпрограшне поєднання на осінь - літня сукня з піджаком. Такий лук підійде як для ділових зустрічей, так і для побачення чи походу в кіно.

Сукня з піджаком на осінь (фото: instagram.com/marina_torres)

Раніше ми розповіли, як носити байкерські чоботи восени 2024 року.

Також читайте про тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути "на стилі".

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Fanny Ekstrand, Léna Farouil, MARILYN, Symphony of Silk, Dawn Tan, Chrissy Rutherford, Marina Torres.

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