Коли осінь на порозі: 7 простих образів на кожен день

Джинсові шорти та куртка, футболка поло

На початку вересня ще можна поекспериментувати із літніми образами. Одягайте джинсові шорти, футболку поло і зверху накиньте куртку з деніму. Доповнять лук слінгбеки на низьких підборах.

Образ на теплу осінь (фото: instagram.com/lenafarl)

Біла сорочка, атласна спідниця та кросівки

Якщо у вас немає суворого дрес-коду в офісі, одягайте базову сорочку оверсайз, довгу спідницю з шовку або атласу та улюблені кросівки. Вийде сміливий кежуал-образ.

Стильний лук (фото: instagram.com/fannyekstrand)

Бермуди, водолазка та туфлі

Для стильного офісного луку також можна приглянути бермуди. Їх можна поєднувати з гольфом-водолазкою та туфлями на високих підборах.

Варіант для офісу із бермудами (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Білі джинси з сорочкою або піджаком

Мастхев осені 2024 року - це білі або молочно-білі джинси. Носити їх можна як з футболками та піджаками, так і з сорочками у смужку. Доповніть образ балетками та невеликою сумкою.

Луки з білими джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Трикотажна сукня та босоніжки

Для спекотних днів пригляньте довгу сукню з трикотажу, яку можна поєднувати з відкритим взуттям. А доповнить лук містка шкіряна сумка-шопер.

Варіант із сукнею (фото: instagram.com/dawn.tan)

Блакитні джинси, тренч та лофери

Для перших прохолодних днів необхідно мати легкий верхній одяг, наприклад, плащ або, як його ще називають, тренч. Класичний тренч може бути як бежевого відтінку, так і чорного. Одягайте під нього сині джинси та лофери.

У холодні дні можна накинути тренч (фото: instagram.com/chrissyford)

Легка сукня, піджак та чоботи

Ще одне безпрограшне поєднання на осінь - літня сукня з піджаком. Такий лук підійде як для ділових зустрічей, так і для побачення чи походу в кіно.

Сукня з піджаком на осінь (фото: instagram.com/marina_torres)