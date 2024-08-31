Когда осень на пороге: 7 простых образов на каждый день

Джинсовые шорты и куртка, футболка поло

В начале сентября еще можно поэкспериментировать с летними образами. Надевайте джинсовые шорты, футболку поло и сверху накиньте куртку из денима. Дополнят лук слингбэки на низком каблуке.

Образ на теплую осень (фото: instagram.com/lenafarl)

Белая рубашка, атласная юбка и кроссовки

Если у вас нет строгого дресс-кода в офисе, надевайте базовую рубашку оверсайз, длинную юбку из шелка или атласа и любимые кроссовки. Получится смелый кэжуал-образ.

Стильный лук (фото: instagram.com/fannyekstrand)

Бермуды, водолазка и туфли

Для стильного офисного лука также можно присмотреть бермуды. Их можно сочетать с гольфом-водолазкой и туфлями на высоком каблуке.

Вариант для офиса с бермудами (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Белые джинсы с рубашкой или пиджаком

Мастхев осени 2024 - это белые или молочно-белые джинсы. Носить их можно как с футболками и пиджаками, так и с рубашками в полоску. Дополните образ балетками и небольшой сумкой.

Луки с белыми джинсами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Трикотажное платье и босоножки

Для жарких дней присмотрите длинное платье из трикотажа, которое можно сочетать с открытой обувью. А дополнит лук вместительная кожаная сумка-шопер.

Вариант с платьем (фото: instagram.com/dawn.tan)

Голубые джинсы, тренч и лоферы

Для первых прохладных дней необходимо иметь легкую верхнюю одежду, например плащ или, как его еще называют, тренч. Классический тренч может быть как бежевого оттенка, так и черного. Надевайте под него синие джинсы и лоферы.

В прохладные дни можно накинуть тренч (фото: instagram.com/chrissyford)

Легкое платье, пиджак и сапоги

Еще одно беспроигрышное сочетание на осень - летнее платье с пиджаком. Такой лук подойдет как для деловых встреч, так и для свидания или похода в кино.

Платье с пиджаком на осень (фото: instagram.com/marina_torres)