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Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Як правильно пересадити орхідею (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотична орхідея буде радувати вас регулярним пишним цвітінням при умові правильного догляду. Він нескладний, але доволі специфічний. Квітка не любить зайвого втручання у свій "особистий" простір, але іноді і її треба пересаджувати.

Як і коли це правильно робити, розповіла квітникарка з TikTok-блогу Світ орхідей.

Чи треба пересаджувати орхідею після покупки?

Ні. Цього робити не потрібно. Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити, тому що там є "страшний і жахливий" торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.

Дійсно, у більшості орхідей є такий стакан в корінні, тому її треба правильно поливати. Занурюйте горщик з орхідеєю у воду на 1/3 і залишайте на пару годин, таким чином цей стакан не буде надто розмокати.

Коли орхідею дійсно треба пересаджувати

Роблять це, коли рослині стає тісно в горщику через велику кількість коріння, яке ніби піднімає її над кашпо.

Інструкція:

Замочіть коріння у воді, щоб легше було пересаджувати і не травмувати квітку.

Дістаньте квітку з кашпо, обріжте коріння, яке повністю висохло. Живі корінці чіпати не потрібно.

Заберіть з коріння мох і видаліть торф'яний стакан, з яким продається орхідея.

Мох можна використати повторно, але його треба трохи подрібнити. Змішайте його з субстратом для орхідей (корою).

Поставте орхідею в новий, більший горщик, і поступово додавайте субстрат по всій площі горщика.

Скриншот: Світ орхідей

Після того як горщик заповниться, орхідею треба поставити на світле місце, поливати поки що не потрібно, адже ви зробили це перед пересадкою. Наступний полив - за кілька днів.

Раніше ми писали, як правильно поливати орхідею.

Також дізнайтеся, як вдома виростити сортову фіалку "як на виставці".

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сад и огородорхідея