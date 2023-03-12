Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Екзотична орхідея буде радувати вас регулярним пишним цвітінням при умові правильного догляду. Він нескладний, але доволі специфічний. Квітка не любить зайвого втручання у свій "особистий" простір, але іноді і її треба пересаджувати.
Як і коли це правильно робити, розповіла квітникарка з TikTok-блогу Світ орхідей.
Ні. Цього робити не потрібно. Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити, тому що там є "страшний і жахливий" торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.
Дійсно, у більшості орхідей є такий стакан в корінні, тому її треба правильно поливати. Занурюйте горщик з орхідеєю у воду на 1/3 і залишайте на пару годин, таким чином цей стакан не буде надто розмокати.
Роблять це, коли рослині стає тісно в горщику через велику кількість коріння, яке ніби піднімає її над кашпо.
Замочіть коріння у воді, щоб легше було пересаджувати і не травмувати квітку.
Дістаньте квітку з кашпо, обріжте коріння, яке повністю висохло. Живі корінці чіпати не потрібно.
Заберіть з коріння мох і видаліть торф'яний стакан, з яким продається орхідея.
Мох можна використати повторно, але його треба трохи подрібнити. Змішайте його з субстратом для орхідей (корою).
Поставте орхідею в новий, більший горщик, і поступово додавайте субстрат по всій площі горщика.
Скриншот: Світ орхідей
Після того як горщик заповниться, орхідею треба поставити на світле місце, поливати поки що не потрібно, адже ви зробили це перед пересадкою. Наступний полив - за кілька днів.
Раніше ми писали, як правильно поливати орхідею.
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