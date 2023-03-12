Когда орхидею обязательно пересаживать и как правильно это делать: инструкция

Экзотическая орхидея будет радовать вас регулярным пышным цветением при условии правильного ухода. Он несложен, но довольно специфичен. Цветок не любит лишнего вмешательства в свое "личное" пространство, но иногда и его надо пересаживать.
Как и когда это правильно делать, рассказала цветовод из TikTok-блога Світ орхідей.
Нет. Этого делать не нужно. Некоторые советчики говорят, что при покупке орхидею сразу нужно пересадить, потому что там есть "страшный и ужасный" торфяной стакан, который нужно сразу достать.
Действительно, у большинства орхидей есть такой стакан в корнях, поэтому ее нужно правильно поливать. Окунайте горшок с орхидеей в воду на 1/3 и оставляйте на пару часов, таким образом этот стакан не будет слишком размокать.
Делают это, когда растению становится тесно в горшке из-за большого количества корней, которые будто поднимают его над кашпо.
Замочите корни в воде, чтобы легче было пересаживать и не травмировать цветок.
Достаньте цветок из кашпо, обрежьте полностью высохшие корни. Живые корешки трогать не нужно.
Уберите из корней мох и удалите торфяной стакан, с которым продается орхидея.
Мох можно использовать повторно, но его нужно немного измельчить. Смешайте его с субстратом для орхидей (корой).
Поставьте орхидею в новый, побольше горшок, и постепенно добавляйте субстрат по всей площади горшка.
Скриншот: Світ орхідей
После того как горшок заполнится, орхидею нужно поставить на светлое место, поливать пока не нужно, вы ведь сделали это перед пересадкой. Следующий полив - через несколько дней.
Раньше мы писали, как правильно поливать орхидею.
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