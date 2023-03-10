Як правильно поливати орхідею: єдине просте правило

Орхідея - проста в догляді екзотична рослина, яка потребує дещо незвичного підходу, в тому числі й при поливі.

Єдине правило поливу орхідей

Квітку треба поливати по мірі підсихання субстрату способом занурення у воду. Щоб зрозуміти, що ваша красуня потребує вологи, подивіться на її коріння.

Звісно ж, орхідею вирощують у прозорих кашпо, тому оцінити стан коріння буде не важко. Якщо воно вже посіріло, рослину треба полити, якщо ще зелене - не чіпайте поки що квітку. Допускати того, щоб корінці від сухості почали морщитися, не можна.

Орхідею поливають, коли в неї сухе коріння (скриншот)

Налийте в окрему ємність-кашпо відстояну воду кімнатної температури. Занурте вазон з орхідеєю так, щоб вона була у воді на 1/3. Залиште так рослину на кілька годин (2-3 години). Далі дістаньте і поставте на її постійне місце.

Так поливати треба через торф'яний горщик, який є всередині майже всіх вазонів, які ви купуєте у квітникарів чи в магазинах.

Налийте води на 1/3 (скриншот)

Чи потрібно пересаджувати щойно придбану орхідею?

Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити саме через цей торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.

Робити цього не потрібно, достатньо поливати орхідею способом, вказаним вище. Так торф'яний стакан буде насичуватися вологою, але не розмокатиме.

Орхідея любить тісні горщики, тому її варто пересаджувати тільки тоді, коли в горщику буде дуже багато коріння.