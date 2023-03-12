ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 14:20
Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція Як правильно пересадити орхідею (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотична орхідея буде радувати вас регулярним пишним цвітінням при умові правильного догляду. Він нескладний, але доволі специфічний. Квітка не любить зайвого втручання у свій "особистий" простір, але іноді і її треба пересаджувати.

Як і коли це правильно робити, розповіла квітникарка з TikTok-блогу Світ орхідей.

Чи треба пересаджувати орхідею після покупки?

Ні. Цього робити не потрібно. Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити, тому що там є "страшний і жахливий" торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.

Дійсно, у більшості орхідей є такий стакан в корінні, тому її треба правильно поливати. Занурюйте горщик з орхідеєю у воду на 1/3 і залишайте на пару годин, таким чином цей стакан не буде надто розмокати.

Коли орхідею дійсно треба пересаджувати

Роблять це, коли рослині стає тісно в горщику через велику кількість коріння, яке ніби піднімає її над кашпо.

Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Інструкція:

Замочіть коріння у воді, щоб легше було пересаджувати і не травмувати квітку.

Дістаньте квітку з кашпо, обріжте коріння, яке повністю висохло. Живі корінці чіпати не потрібно.

Заберіть з коріння мох і видаліть торф'яний стакан, з яким продається орхідея.

Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкціяКоли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Мох можна використати повторно, але його треба трохи подрібнити. Змішайте його з субстратом для орхідей (корою).

Поставте орхідею в новий, більший горщик, і поступово додавайте субстрат по всій площі горщика.

Коли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкціяКоли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкціяКоли орхідею обов'язково пересаджувати і як правильно це робити: інструкція

Скриншот: Світ орхідей

Після того як горщик заповниться, орхідею треба поставити на світле місце, поливати поки що не потрібно, адже ви зробили це перед пересадкою. Наступний полив - за кілька днів.

Раніше ми писали, як правильно поливати орхідею.

Також дізнайтеся, як вдома виростити сортову фіалку "як на виставці".

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород орхідея