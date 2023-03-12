Когда орхидею обязательно пересаживать и как правильно это делать: инструкция

Экзотическая орхидея будет радовать вас регулярным пышным цветением при условии правильного ухода. Он несложен, но довольно специфичен. Цветок не любит лишнего вмешательства в свое "личное" пространство, но иногда и его надо пересаживать.

Как и когда это правильно делать, рассказала цветовод из TikTok -блога Світ орхідей.

Нужно ли пересаживать орхидею после покупки?

Нет. Этого делать не нужно. Некоторые советчики говорят, что при покупке орхидею сразу нужно пересадить, потому что там есть "страшный и ужасный" торфяной стакан, который нужно сразу достать.

Действительно, у большинства орхидей есть такой стакан в корнях, поэтому ее нужно правильно поливать. Окунайте горшок с орхидеей в воду на 1/3 и оставляйте на пару часов, таким образом этот стакан не будет слишком размокать.

Когда орхидею действительно нужно пересаживать

Делают это, когда растению становится тесно в горшке из-за большого количества корней, которые будто поднимают его над кашпо.

Инструкция:

Замочите корни в воде, чтобы легче было пересаживать и не травмировать цветок.

Достаньте цветок из кашпо, обрежьте полностью высохшие корни. Живые корешки трогать не нужно.

Уберите из корней мох и удалите торфяной стакан, с которым продается орхидея.

Мох можно использовать повторно, но его нужно немного измельчить. Смешайте его с субстратом для орхидей (корой).

Поставьте орхидею в новый, побольше горшок, и постепенно добавляйте субстрат по всей площади горшка.

Скриншот: Світ орхідей

После того как горшок заполнится, орхидею нужно поставить на светлое место, поливать пока не нужно, вы ведь сделали это перед пересадкой. Следующий полив - через несколько дней.