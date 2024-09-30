Коли новий і Повний Місяць у жовтні 2024: дати

Фази Місяця традиційно асоціюються з різними аспектами людського життя: від емоційного стану до біологічних ритмів. І тому важливо знати, коли буде Повня та Молодик у жовтні, адже ці дати можуть бути корисними для тих, хто стежить за місячними циклами або вивчає їхній вплив.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про місячний календар на жовтень, який допоможе краще орієнтуватися у циклах та фазах.
У жовтні вже в ніч з 2 на 3 число настане Новий Місяць, який ще називають Молодиком.
А Повня настане 17 жовтня. Після цього Місяць стане спадним і буде перебувати у цій фазі аж до листопада.
Місячний календар на жовтень (скріншот з сайту spaceweatherlive.com)
Молодик - це фаза, коли Місяць знаходиться між Землею і Сонцем, тому його майже не видно.
А Повня - це фаза, коли Земля знаходиться між Місяцем і Сонцем, і вся його видима частина повністю освітлена.
З наукової точки зору фази Місяця не мають прямого біологічного впливу на людину, але існує думка, що це усе ж може впливати на мешканців Землі.
Наприклад, під час Повні у деяких людей нібито спостерігається підвищена активність мозку, зміни або порушення сну, а також емоційна нестабільність. А Молодик, як вважається, може впливати на настрій, ритми сну і рівень мелатоніну.
Нагадаємо, раніше з'явився місячний посівний календар на жовтень.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли над Землею з’явиться другий Місяць.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Місячний календар, Space weather live, Вікіпедія.