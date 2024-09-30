Когда Новолуние и Полнолуние в октябре 2024 года: даты

Когда наступит Полнолуние и Новая Луна - точные даты

В октябре уже в ночь со 2 на 3 число наступит Новая Луна, которую еще называют Новолуние.

А Полнолуние наступит 17 октября. После этого Луна станет нисходящей и будет находиться в этой фазе вплоть до ноября.

Фазы Луны в сентябре

1-2 октября - убывающий Полумесяц

2-3 октября - Новолуние

4-9 октября - растущий Полумесяц

10-11 октября - первая четверть Луны

12-16 октября - растущая выпуклая Луна

17 октября - Полнолуние

18-24 октября - убывающая выпуклая Луна

25-26 октября - последняя четверть

27-31 октября – убывающий Полумесяц.

Лунный календарь на октябрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)

Что такое Полнолуние и Новолуние

Новолуние - это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее почти не видно.

А Полнолуние - это фаза, когда Земля находится между Луной и Солнцем, и вся его видимая часть полностью освещена.

С научной точки зрения фазы Луны не оказывают прямого биологического влияния на человека, но существует мнение, что это все же может влиять на жителей Земли.

Например, во время Полнолуния у некоторых людей якобы наблюдается повышенная активность мозга, изменения или нарушения сна, а также эмоциональная нестабильность. А Новолуние, как считается, может влиять на настроение, ритмы сна и уровень мелатонина.