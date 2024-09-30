Когда Новолуние и Полнолуние в октябре 2024 года: даты
Фазы Луны традиционно ассоциируются с разными аспектами человеческой жизни: от эмоционального состояния до биологических ритмов. И поэтому важно знать, когда будет Полнолуние и Новолуние в октябре, ведь эти даты могут быть полезны для тех, кто следит за лунными циклами или изучает их влияние.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лунном календаре на октябрь, который поможет лучше ориентироваться в циклах и фазах.
Когда наступит Полнолуние и Новая Луна - точные даты
В октябре уже в ночь со 2 на 3 число наступит Новая Луна, которую еще называют Новолуние.
А Полнолуние наступит 17 октября. После этого Луна станет нисходящей и будет находиться в этой фазе вплоть до ноября.
Фазы Луны в сентябре
- 1-2 октября - убывающий Полумесяц
- 2-3 октября - Новолуние
- 4-9 октября - растущий Полумесяц
- 10-11 октября - первая четверть Луны
- 12-16 октября - растущая выпуклая Луна
- 17 октября - Полнолуние
- 18-24 октября - убывающая выпуклая Луна
- 25-26 октября - последняя четверть
- 27-31 октября – убывающий Полумесяц.
Лунный календарь на октябрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)
Что такое Полнолуние и Новолуние
Новолуние - это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее почти не видно.
А Полнолуние - это фаза, когда Земля находится между Луной и Солнцем, и вся его видимая часть полностью освещена.
С научной точки зрения фазы Луны не оказывают прямого биологического влияния на человека, но существует мнение, что это все же может влиять на жителей Земли.
Например, во время Полнолуния у некоторых людей якобы наблюдается повышенная активность мозга, изменения или нарушения сна, а также эмоциональная нестабильность. А Новолуние, как считается, может влиять на настроение, ритмы сна и уровень мелатонина.
Напомним, ранее появился лунный посевной календарь на октябрь.
Кроме этого, недавно стало известно, когда над Землей появится вторая Луна.
При создании материала были использованы источники: Лунный календарь, Space weather live, Википедия.