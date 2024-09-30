ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Новолуние и Полнолуние в октябре 2024 года: даты

Понедельник 30 сентября 2024 17:44
UA EN RU
Когда Новолуние и Полнолуние в октябре 2024 года: даты Когда будет Полнолуние в октябре (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Фазы Луны традиционно ассоциируются с разными аспектами человеческой жизни: от эмоционального состояния до биологических ритмов. И поэтому важно знать, когда будет Полнолуние и Новолуние в октябре, ведь эти даты могут быть полезны для тех, кто следит за лунными циклами или изучает их влияние.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лунном календаре на октябрь, который поможет лучше ориентироваться в циклах и фазах.

Когда наступит Полнолуние и Новая Луна - точные даты

В октябре уже в ночь со 2 на 3 число наступит Новая Луна, которую еще называют Новолуние.

А Полнолуние наступит 17 октября. После этого Луна станет нисходящей и будет находиться в этой фазе вплоть до ноября.

Фазы Луны в сентябре

  • 1-2 октября - убывающий Полумесяц
  • 2-3 октября - Новолуние
  • 4-9 октября - растущий Полумесяц
  • 10-11 октября - первая четверть Луны
  • 12-16 октября - растущая выпуклая Луна
  • 17 октября - Полнолуние
  • 18-24 октября - убывающая выпуклая Луна
  • 25-26 октября - последняя четверть
  • 27-31 октября – убывающий Полумесяц.

Когда Новолуние и Полнолуние в октябре 2024 года: даты

Лунный календарь на октябрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)

Что такое Полнолуние и Новолуние

Новолуние - это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее почти не видно.

А Полнолуние - это фаза, когда Земля находится между Луной и Солнцем, и вся его видимая часть полностью освещена.

С научной точки зрения фазы Луны не оказывают прямого биологического влияния на человека, но существует мнение, что это все же может влиять на жителей Земли.

Например, во время Полнолуния у некоторых людей якобы наблюдается повышенная активность мозга, изменения или нарушения сна, а также эмоциональная нестабильность. А Новолуние, как считается, может влиять на настроение, ритмы сна и уровень мелатонина.

Напомним, ранее появился лунный посевной календарь на октябрь.

Кроме этого, недавно стало известно, когда над Землей появится вторая Луна.

При создании материала были использованы источники: Лунный календарь, Space weather live, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
повня Лунный календарь Новолуние
NEWS
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится