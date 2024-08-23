"Когда никто не слышит": блогерша Шаманская призналась, что слушает русскую музыку
Блогерша Алина Шаманская (Шаманка), которая недавно рассталась со звездой "Квартала" Русланом Ханумаком, ответила, слушает ли она сейчас русскую музыку. Оказалось, есть одна песня, которая до сих пор у нее в плейлисте.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шаманская призналась во время интервью для программы "Наодинці".
"Я пришла говорить правду и ничего кроме правды. Я откровенна с вами и я не буду говорить сейчас что-то, чтобы понравиться... Я скажу откровенно, у меня есть песни, которые мне хочется иногда послушать и поностальгировать, и это песни российских исполнителей" , - призналась Шаманская.
"Буквально две или три песни, но я никогда не буду транслировать этого в своих соцсетях и не буду толеровать это. Я не скажу своей аудитории, потому что я несу перед ней большую ответственность", - отметила она.
По словам блогерши, иногда она может слушать русскую песню. Но делает это так, чтобы никто не слышал и не видел ее в этот момент.
Шаманская и ее бывший муж (фото: instagram.com/shamankaa)
"Я себе тихонько вечерком закроюсь в машине, сделаю себе тихонько, чтобы никто не слышал. Потому что мне было бы неприятно, если бы я проходила по улице и из машины звучала русская песня. Только тогда, когда никто не слышит, я могу позволить себе послушать песню", - объяснила Алина.
Речь идет о треке Мурата Насырова "Нелюбимая". По словам Шаманской, она обожает эту песню. И блогерша позволяет себе послушать композицию, ведь ее исполнителя уже нет в живых.
Впрочем, Алина осуждает блогеров, публично слушающих русскую музыку. Более того, Шаманская не понимает, почему аудитория это воспринимает.
"Не надо ни к кому пытаться достучаться. Я не понимаю не только тех блогеров, которые слушают русскую музыку и толеруют, транслируют в Stories. Я не понимаю аудиторию, которая до сих пор на них подписана", - заявила она.
"Здесь вопрос к аудитории и не к блогеру даже конкретно. Да, я считаю, что это неправильно. Я конечно, не судья никому, да живет жизнь и человек, как он хочет жить. Каждый человек имеет право жить свою жизнь, но у меня вопрос к аудитории", - отметила Шаманская.
К слову, ранее Шаманская заговорила об усыновлении ребенка.
Кроме того, недавно EL Кравчук прошелся по артистам, которые в свое время отказались выступать для бойцов на фронте.