Коли нічого вже не помагає: як відучити кішку лазити по шторах і дерти їх

Чому кішки лазять по шторах

Коти - природжені дослідники, які обожнюють підніматися на височини. У дикій природі це допомагає їм краще бачити здобич і ховатися від хижаків. У домашніх умовах висота - рідкість, тому штори стають привабливою альтернативою деревам.

Також коти деруть тканину, щоб доглядати за кігтями, тренувати м’язи або позначати територію. Якщо котику нудно або бракує іграшок, штори можуть стати "цікавим" способом розваги.

Облаштуйте кішці доступне підвіконня

Часто коти лізуть на штори лише для того, щоб дістатися до підвіконня. Там вони можуть годинами спостерігати за птахами, вулицею чи сонячними зайчиками.

Визначте одне безпечне місце на підвіконні, приберіть звідти рослини, посуньте штори і постеліть щось м’яке. Щоб привабити кота, використайте спрей з котячою м’ятою.

Доступ для підвіконня має бути для кота вільним (фото: Freepik.com)

Запропонуйте альтернативу для лазіння

Коти обожнюють висоту, тож встановіть високу когтедряпку або котячий комплекс. Так вони зможуть дерти кігтями щось дозволене і задовольняти потребу у русі.

Щоб заохотити улюбленця, нанесіть на конструкцію спрей з котячою м’ятою. Розташуйте її поблизу вікна чи місця, де тварина зазвичай починає дерти штори.

Змініть штори або використайте захисні засоби

Якщо кіт не залишає штори в спокої, спробуйте замінити їх на жалюзі або рулонні. По них лазити набагато складніше, тому тварина швидко втратить до них інтерес.

Також можна наклеїти спеціальні клейкі смужки або прозорий двосторонній скотч. Вони створюють дискомфорт при спробі зачепитися лапами. Після кількох невдалих спроб тварина перестане повертатися до штор.

Перемикайте увагу грою та приберіть спокуси

Іноді причина - банальна нудьга. Проводьте більше часу з котом: грайте в м’ячик, пропонуйте нові інтерактивні іграшки, дражнилки або тунелі.

Приберіть з підвіконь рослини та кормушки для птахів, які приваблюють увагу улюбленця. Замість заборон, дайте коту цікаву альтернативу і проявіть терпіння.

Коти потребують активного відпочинку (фото: Pexels.com)

Використовуйте запахи, що не подобаються котам

Коти не люблять цитрусові аромати - це можна використати на свою користь. Обробіть підлогу або нижню частину штор спреєм з лимонним або апельсиновим запахом.

Такий запах дратує тварину і знижує її інтерес до штор. Додатково аромат залишає неприємний смак на лапках, що ще більше відбиває бажання повертатися. Регулярне оновлення аромату підсилить ефект.

Підстригайте кігті регулярно

Підстригання кігтів допоможе зменшити бажання кота дряпати штори. Це абсолютно безболісна процедура, якщо робити її правильно.

Якщо ви не маєте досвіду, краще зверніться до ветеринара або грумера. Регулярний догляд за кігтями - запорука здоров’я вашого улюбленця і збережених штор.