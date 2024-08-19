Когда нельзя стирать и почему: приметы и суеверия, предупреждающие об опасности
Существует много примет и суеверий, предостерегающих, когда не стоит стирать одежду. Наши предки верили, что нарушение этих правил может привести к неудачам и негативным последствиям в жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список примет и суеверий о стирке по дням недели и в разный период времени.
Стирка по дням недели
Вопрос, когда лучше стирать, вызывает много интереса среди хозяек. Считается, что выбор дня для стирки может повлиять на удачу, финансовые дела и даже здоровье. А именно:
- Понедельник. Занятия стиркой в этот день считается неудачным, ведь считают, что чистые вещи будут долго сохнуть, а это в свою очередь может принести финансовые и эмоциональные трудности.
- Вторник. Это также не самый лучший день для стирки, ведь он находится в начале недели. Люди верят, что это может навлечь большие неприятности на семью.
- Среда. Идеальный день для стирки. Белье будет быстро сохнуть и оставаться свежим.
- Четверг. Хотя к стирке в четверг относятся положительно (как пример, Чистый четверг), это может привести к потере авторитета у человека, чьи вещи стирались.
- Пятница. Стирка в этот день не рекомендуется, верят, что вещи после стирки в этот день недели всегда будут грязными, а также риск болезней.
- Суббота. Стирка в этот день не рекомендуется из-за страха стать ненасытной.
- Воскресенье и церковные праздники. Стирку в эти дни не проводят, поскольку это может привести к неудачам.
Выбор правильного дня для стирки может помочь не только сохранить вещи в хорошем состоянии, но и избежать негативных последствий, которые могут повлиять на вашу жизнь.
Стирка ночью
В древности ночь считалась небезопасным временем, когда активизировалась нечистая сила. Поэтому перед сном не рекомендовали стирать белье, ведь оно не успеет высохнуть до тьмы. Люди верили, что одежда и постельное белье, оставленные сушиться ночью, впитывают в себя негатив и могут притягивать несчастье.
Лунный свет также считался опасным для вещей. Верили, что одежда, высушенная под луной, приносит неудачи, болезни и даже безумие. В отличие от этого, ткани, впитавшие солнечный свет, дарили тепло своему владельцу.
Хозяйки обычно заготавливали воду для стирки заранее. В воде, простоявшей ночь в доме, можно было стирать только вещи взрослых. Для детской одежды использовали только свежую воду, потому что она считалась чище.
Суеверия и приметы о стирке
Приметы, связанные со стиркой, имели большое значение для наших предков. Они верили, что соблюдение определенных правил во время этого процесса может повлиять на судьбу и счастье всей семьи. Вот несколько основных примет, которые были распространены в народе:
- Разделение одежды. Рабочая и праздничная, мужская и женская, детская и взрослая одежда стирали отдельно, чтобы избежать смешения энергетики и сохранить гармонию в семье.
- Незамужние девушки. Если во время стирки незамужняя девушка разлила воду, это считалось плохой приметой, обещавшей будущего мужчину-пьяницу.
- Вылив воды. Воду после стирки нельзя было выливать на дорогу, потому что она считалась отрицательной и могла вызвать обвинения в колдовстве.
- Стирка на праздник. Стирка на Рождество, в новогодние и другие великие религиозные праздники, считалась грехом и могла привести к тяжелой болезни кого-либо из родных.
- Одежда наизнанку. Найти одежду, вывернутую наизнанку после стирки, считалось хорошей приметой, обещавшей защиту владельцу.
- Одежда покойного. После смерти кого-то из семьи, одежду покойного нужно было немедленно перестирать, чтобы не причинять ему страданий в загробном мире.
- Ритуал стирки. Считалось, что жена, которая стирает вручную одежду мужа, укрепляет брак и предохраняет его от измены.
Эти приметы отражают глубокую веру наших предков в связь между бытовыми действиями и судьбой. Они подчеркивают важность соблюдения традиций и поиска гармонии в любом аспекте жизни.
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При написании материала были использованы источники: Expert Home Tips, The Spruce.