UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли можна квасити капусту в лютому 2024 року. Найкращі та найгірші дні

Фото: Коли можна квасити капусту у лютому 2024 (facebook.com/Vi Sidhe)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це український суперпродукт, який дуже корисний. Новачки вважають, що не має значення, коли квасити овоч, але це не так.

Які дні найсприятливіші у лютому, а в які квасити капусту не треба - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі були використані дані Місячного календаря.

Що треба знати про квашення капусти

Процес бродіння є результатом активності бактерій, і чим ці бактерії більш активні, тим ефективніше протікає бродіння і смачніше виходить страва.

Однак рівень активності бактерій може варіювати в різні дні, а це залежить від фази місячного циклу. Протягом повного місяця та під час нового місяця активність бактерій практично не виявляється. Проте, на зростаючому місяці вона досягає свого піку.

Отже, для оптимального процесу квасіння та соління капусти рекомендується проводити ці процеси під час зростаючого місяця. Такий підхід сприяє максимальній активності бактерій і досягненню найкращого результату.

Також важливо враховувати час тижня: для квасіння найкраще обирати максимально вільний день, оскільки цей процес вимагає достатньо часу для повного розвитку.

Коли в лютому можна квасити капусту

Найбільш сприятливим періодом для соління та квашення є дні зростаючого місяця. У лютому 2024 року ця фаза місяця триватиме з 12-го по 26-те число. Таким чином, цей період ідеально підходить для планування приготування страви, які вимагають соління чи квашення.

Коли в лютому не бажано квасити капусту

Ні дачникам, ні кухарям не подобались молодик і повний місяць. Так само важливо утримуватися від квашення капусти під час молодика і повного місяця. У лютому 2024 року ці періоди припадають на 11-те і 27-те числа.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
капустаЗдорове харчування