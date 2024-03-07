Коли можна квасити капусту в березні 2024: найкращі та найгірші дні

Коли квасити капусту в березні

За вченнями езотериків, ідеальний період для квашення капусти - це період висхідного Місяця. У цей час активізуються бактерії, що сприяють бродінню.

Навпаки, під час спадного Місяця їхня активність зменшується. Щоб уникнути несмачної, м'якої та водянистої капусти, розпочинати процес квашення краще у висхідний період Місяця.

Для отримання смачної, хрусткої та довго зберігаючої капусти важливо правильно вибрати день для квашення, керуючись місячним календарем.

У березні 2024 року сприятливими днями будуть 13 та 14 березня (висхідний Місяць у Тельці), 15 та 16 березня (висхідний Місяць у Близнюках) та 17-19 березня (висхідний Місяць у Раці).

Коли не можна квасити капусту в березні 2024

Несприятливими днями для квашення капусти в березні 2024 року будуть 10 та 25 березня, коли рекомендується утримуватися від цього процесу.

Загалом, за місячним календарем у березні 2024 року існує значна кількість вдалих періодів для соління капусти.

Яку капусту брати для квашення: