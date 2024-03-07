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Когда можно квасить капусту в марте 2024 года: лучшие и худшие дни

Фото: Когда квасить капусту в марте 2024 года (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста - это отличный выбор для закуски, потому что в ней полно витаминов. Если вы планируете самостоятельно ее квасить, рекомендуется соблюдать лунный календарь для оптимальных результатов.

Когда именно это можно делать в марте и когда нет, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные Лунного календаря.

Когда квасить капусту в марте

По учениям эзотериков, идеальный период для квашения капусты - это период восходящей Луны. В это время активизируются бактерии, способствующие брожению.

Напротив, во время нисходящей Луны их активность уменьшается. Чтобы избежать невкусной, мягкой и водянистой капусты, начинать процесс квашения лучше в восходящий период Луны.

Для получения вкусной, хрустящей и долго хранящей капусты важно правильно выбрать день для квашения, руководствуясь лунным календарем.

В марте 2024 года благоприятными днями будут 13 и 14 марта (восходящая Луна в Тельце), 15 и 16 марта (восходящая Луна в Близнецах) и 17-19 марта (восходящая Луна в Раке).

Когда нельзя квасить капусту в марте 2024 года.

Неблагоприятными днями для квашения капусты в марте 2024 будут 10 и 25 марта, когда рекомендуется воздерживаться от этого процесса.

В целом по лунному календарю в марте 2024 года существует значительное количество удачных периодов для соления капусты.

Какую капусту брать для квашения:

  • Выбирайте свежую плотную капусту белых сортов.
  • Хорошо вымойте капусту и другие ингредиенты.
  • Используйте чистый сосуд.
  • Соблюдайте пропорции соли и других специй.
  • Обеспечьте капусту оптимальные условия для брожения: прохладное темное место.
  • Регулярно прокалывайте капусту деревянной шпажкой.
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капуста